CAPITAN UNCINETTO - L'EX TUFFATORE BRITANNICO TOM DALEY, CHE SI È RITIRATO DOPO LE OLIMPIADI DI PARIGI, HA INAUGURATO A TOKYO UNA MOSTRA DEI SUOI LAVORI A MAGLIA - IL 30ENNE È NOTO PER LA SUA PASSIONE PER L'UNCINETTO: È STATO RIPRESO DALLE TELECAMERE IN MOLTISSIME OCCASIONI MENTRE SFERRUZZAVA SUGLI SPALTI DELLE GARE DEI SUOI COLLEGHI - "PER ME, LAVORARE A MAGLIA È UN MODO PER FUGGIRE, È CIÒ CHE MI HA AIUTATO A VINCERE UNA MEDAGLIA D'ORO OLIMPICA. È BENEFICO PER LA SALUTE MENTALE"