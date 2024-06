IL CAPO? UN TIPO MOLESTO - A RAVENNA, UNA 30ENNE DI ORIGINI STRANIERE HA DENUNCIATO PER MOLESTIE SESSUALI IL SUO DATORE DI LAVORO, UN 74ENNE ITALIANO - LA DONNA, CHE LAVORAVA COME ADDETTA ALLE PULIZIE NELLA CASA DELL'UOMO, HA INIZIALMENTE CERCATO DI IGNORARE LE MOLESTIE PER PAURA DI PERDERE IL LAVORO: "DATA L'ETÀ, SPERAVO CHE CAPISSE CHE ERA SBAGLIATO, CHE SI FERMASSE", MA POI HA DECISO DI REGISTRARE TUTTO CON IL TELEFONINO E…

(ANSA) - Aveva trovato lavoro come colf attraverso un annuncio internet. E quando il datore, un 74enne di Ravenna, aveva iniziato a molestarla sessualmente, lei aveva provato a farlo desistere per non perdere il posto: ma alla fine, constatando che era tutto inutile, si era decisa a denunciarlo ai carabinieri portando con sé anche alcune avance registrate con il cellulare. È quanto la lavoratrice, una 30enne di origine straniera, ha ripetuto ieri mattina nel processo che vede il 74enne ravennate imputato per violenza sessuale continuata.

L'annuncio - come riportato dal Resto del Carlino -, la 30enne lo aveva letto a fine dicembre 2022. Dopo un colloquio con il 74enne, era stata assunta dal 7 gennaio 2023 come addetta alle pulizie nella parte esterna dell'abitazione dell'uomo. A suo dire, le molestie, prima verbali e poi fisiche, si erano manifestate da subito. "Gli dicevo che non era giusto - ha ricordato la lavoratrice in aula - che ero lì per lavorare. Lui ci guardava molto bene prima di agire, se c'erano voci desisteva".

Dalle registrazioni telefoniche fatte sentire in aula, si sente la ragazza dire: "Non è che sto qui per farmi toccare, sono una lavoratrice, è sbagliatissimo toccarmi". La giovane ha aggiunto in aula che "data l'età, speravo che capisse che era sbagliato, che si fermasse: così conservavo il posto di lavoro" ma poi "capii che il mio tentativo era vano".