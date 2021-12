UN CAPODANNO A MISURA DI ANIMALI – I BOTTI DI FINE ANNO SONO UN INCUBO PER FAUNA SELVATICA E ANIMALI DOMESTICI CHE, SPAVENTATI DAL FRASTUONO E DALLE LUCI, SI DISORIENTANO E POSSONO FINIRE CONTRO ALBERI, MURI, VETRATE, CAVI ELETTRICI O SOTTO LE AUTO – L’ORGANIZZAZIONE PROTEZIONE ANIMALI HA STILATO UN DECALOGO PER EVITARE DI DISTURBARLI: EVITATE SOLUZIONI FAI DA TE SOMMINISTRANDO TRANQUILLANTI, TENERE ALTO IL VOLUME DI RADIO E TV E…

Marco Pasqua per “il Messaggero”

In un mondo a misura di animale, i botti non esisterebbero. Ma dovendo conviverci, ogni anno, bisogna preparare cani e gatti a superare quella che, per loro, è una notte da brividi. Tra i decaloghi stilati, ecco quello dell'Oipa, che naturalmente ricorda come i petardi terrorizzino anche la fauna selvatica, uccelli e animali dei parchi e dei boschi: spaventati dal frastuono e dalle improvvise luci si disorientano e possono finire contro alberi, muri, vetrate, cavi elettrici o sotto le auto.

Per quanto riguarda cani e gatti, bisogna tenerli il più lontano possibile dai festeggiamenti e dai luoghi in cui i petardi vengono esplosi. In ogni caso, non devono essere lasciati soli, perché potrebbero avere reazioni incontrollate e ferirsi. Per questo il consiglio è di restare loro vicini, mostrandosi tranquilli e cercando di distrarli. Ancora: non lasciateli in giardino, per scongiurare il pericolo di fuga.

Un altro consiglio è di tenere alto il volume di radio o televisione, chiudendo le finestre e le persiane. Durante le passeggiate vanno sempre tenuti al guinzaglio, per evitare fughe dettate dalla paura. Ultimo consiglio: evitate soluzioni fai da te somministrando tranquillanti, alcuni sono addirittura controindicati e fanno aumentare lo stato fobico.

