1 gen 2020 16:50

CAPODANNO A NAPOLI, ESPLODE ANCHE IL BANCOMAT PER IL PRIMO FURTO DELL'ANNO - LADRI IN AZIONE A MARANO ALLO SCOCCARE DELLA MEZZANOTTE. I MALVIVENTI, APPROFITTANDO DEI FESTEGGIAMENTI PER IL NUOVO ANNO, HANNO PIAZZATO POTENTISSIMI PETARDI ALL'ESTERNO DELLO SPORTELLO BANCOMAT DELLA BANCA DI CREDITO POPOLARE