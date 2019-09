25 set 2019 08:23

CAPPA E SPADA! TRE ERGASTOLI AL CLAN DI OSTIA: PER LA CORTE D'ASSISE È UN'ASSOCIAZIONE MAFIOSA - CARCERE A VITA PER CARMINE, OTTAVIO E ROBERTO SPADA, QUEST'ULTIMO GIÀ CONDANNATO PER L'AGGRESSIONE CON UNA TESTATA AL GIORNALISTA RAI DANIELE PIERVINCENZI. ANCHE LA SINDACA RAGGI IN AULA: "GLI ONESTI VINCONO" – IL LEGALE DI CARMINE SPADA: SONO INDIGNATO, È UNA FOLLIA VERA. QUESTA DECISIONE È UNA VERGOGNA…”