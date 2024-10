CAPPELLE ROVENTI IN UNGHERIA - GERGO BESE, IL PRETE 30ENNE “AMICO” DI ORBAN, MOLTO ATTIVO CONTRO I DIRITTI ANTI-LGBT, AVREBBE PARTECIPATO A ORGE GAY E I SUOI VIDEO SAREBBERO FINITI SU ALCUNI SITI WEB PORNO: PARE CHE DA TEMPO AVESSE RELAZIONI OMOSESSUALI TENUTE DEBITAMENTE NASCOSTE PER POI POTERSI PROCLAMARSI IN PUBBLICO DIFENSORE DEI VALORI CRISTIANI – BESE, DA SEMPRE MOLTO VICINO ALLA PROPAGANDA DI ORBAN, È STATO SPUTTANATO DA…

Avrebbe partecipato a orge gay e i suoi video sarebbero finiti su alcuni siti web porno. Nulla di male, sia chiaro, se non fosse che il protagonista non solo è un prete, ma è anche una delle figure religiose di spicco del fronte anti-Lgbt in Ungheria, nonché sostenitore senza se e senza ma di Fidezs, il partito del premier Viktor Orban.

Lui è Gergo Bese, e dopo che lo scandalo, sollevato dal media ungherese Válasz Online, è divenuto pubblico, è stato immediatamente sospeso dal suo incarico di sacerdote dell'arcidiocesi di Kalocsa-Kecskemét. Un caso che ricorda da vicino quello di un altro sodale di Orban ed ideologo anti-Lgbt, l'ex eurodeputato József Szájer, dimessosi dopo essere stato scoperto dalla polizia mentre fuggiva da un festino gay a base di droga a Bruxelles in barba alle restrizioni Covid.

[…]Bese è stato 'beccato' in seguito alla pubblicazione su siti porno di una serie di video e foto che lo ritraggono mentre intrattiene rapporti sessuali con altri uomini, anche nell'ambito di vere e proprie orge. Inoltre, sarebbe emerso che il prete aveva da tempo relazioni omosessuali tenute debitamente nascoste. I video sarebbero arrivati non solo ai vertici della Chiesa ungherese, ma anche sul tavolo del governo di Orban, noto per essersi autointestato il ruolo di difensore dei valori cristiani della famiglia in Europa e per le invettive contro le cosiddette teorie gender, l'aborto e i diritti degli omosessuali. Nonostante ciò, Bese sarebbe rimasto al suo posto. Solo in seguito allo scoop di Válasz, il prete è stato rimosso dall'incarico.

Del resto, Bese non è un sacerdote qualunque: molto attivo sui social e sui media più vicini alla propaganda di Orban, questo parroco trentenne è diventato una star dei movimenti pro-vita ungherese, oltre a venire promosso a guida spirituale di Fidezs.

[…] Bese sarebbe stato molto abile anche a ottenere fondi per le sue ong, gestite ufficialmente da membri della sua famiglia: secondo i media locali, avrebbe ricevuto circa 250mila euro negli ultimi anni direttamente dal governo di Budapest.

