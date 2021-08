CAPRI E CAVOLI – INCREDIBILE: UN’AMBULANZA VENIVA UTILIZZATA COME TAXI DAL PERSONALE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO L’UNICO OSPEDALE DELL’ISOLA DI CAPRI! – A DENUNCIARLO È STATO UN CITTADINO INDIGNATO, CHE HA PUBBLICATO DIVERSI VIDEO SU FACEBOOK DOVE SI VEDONO SETTE PERSONE SCENDERE DAL MEZZO DI EMERGENZA CON LE VALIGIE IN MANO: “INCREDIBILE CHE ACCADA SOTTO GLI OCCHI DI TUTTI. NON ERA POSSIBILE PRE COVID, FIGURIAMOCI ADESSO.” – GIÀ NEL 2012, UN EPISODIO DEL GENERE FECE SCATTARE UNA... - VIDEO

Claudia Catuogno per www.corrieredelmezzogiorno.corriere.it

ambulanza taxi a capri 6

Ambulanza a mo’ di taxi: succede a Capri. In sette sul mezzo di soccorso per farsi dare un passaggio fino in ospedale: indignazione sul web. A postare diversi video e a denunciare l’accaduto sui social è Antonio Alfano, che ha filmato la scena che si ripete, puntuale ogni mattina, in piazza Vittoria, a Marina Grande, ovvero allo sbarco dell’aliscafo da Napoli.

Il precedente e l’indagine interna annunciata dall’Asl

Con zaini, borsoni e trolley, in abiti civili, uno alla volta i passeggeri si accomodano in ambulanza per raggiungere l’ospedale Capilupi evitando i mezzi pubblici, con la “complicità” dell’autista dell’ambulanza che gli tiene aperto lo sportello e li aiuta a salire a bordo. Non si tratterebbe, infatti, di pazienti, bensì del personale medico in servizio presso l’unico ospedale dell’isola azzurra che utilizzano il mezzo di soccorso come se fosse un taxi.

ambulanza taxi a capri 5

Già nel 2012, un episodio del genere fece scattare un’indagine interna da parte del servizio regionale 118 sul presunto uso improprio del mezzo. E nel pomeriggio di oggi il direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva, nello stigmatizzare l’episodio fa sapere che ha subito aperto un’ispezione «in modo da capire come sia potuto avvenire un fatto del genere senza che la direzione ne fosse a conoscenza».

L’autore del post: denunciatemi pure

«E adesso denunciatemi pure — ha scritto Alfano nel suo post su Facebook che sta già ricevendo decine di condivisioni — incredibile che accada sotto gli occhi di tutti e nessuno denuncia o fa qualcosa. Tutte le mattine l’ambulanza lascia il parcheggio per accompagnare e risalire altro personale. Credo che sia ingiusto farlo, non era possibile pre Covid, figuriamoci adesso. Come vedete salgono almeno sette persone che scendono da aliscafi sui quali viaggiano centinaia di persone».

ambulanza taxi a capri 4

L’intervento di Europa Verde: utilizzo intollerabile

«Abbiamo contattato la direzione dell’ospedale e della Asl che ci hanno dato delle conferme. Sembra che a causa delle carenze del trasporto pubblico sull’isola — ha spiegato Francesco Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde — si sia deciso di utilizzare le ambulanze per permettere al personale medico di arrivare in orario e di non perdere i traghetti, dato che molti operatori vengono a lavorare provenendo dalla terraferma».

«Pur comprendendo queste motivazioni, legittime, e non avendo alcun tipo di pregiudizio nei confronti dell’ospedale — ha aggiunto l’esponente politico — non può essere tollerato che si utilizzino ambulanze per scopi che non siano medici e di emergenza. Abbiamo chiesto alle direzioni dell’ospedale, all’Asl e ai Comuni coinvolti di istituire un tavolo per soluzioni idonee che mettano in condizioni il personale medico di poter raggiungere senza disagi la postazione di lavoro e di tornare a casa senza togliere dei servizi essenziali per cittadini e pazienti dell'ospedale».

ambulanza taxi a capri 2 ambulanza taxi a capri 1 ambulanza taxi a capri 3