26 mar 2021 16:00

I CAPRICCI DELLA CASTA – VI VOLETE INCAZZARE? È STATO FIRMATO IL RINNOVO DEL CONTRATTO DEI DIRIGENTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONSIDERANDO I TEMPI TECNICI PER IL VIA LIBERA E LA FIRMA DEFINITIVA, I FUNZIONARI DI PALAZZO CHIGI SI BECCHERANNO UN’UNA TANTUM CHE VALE 7MILA EURO PER LA SECONDA FASCIA. PER I DIRIGENTI DI VERTICE SI ARRIVA A…