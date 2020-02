28 feb 2020 13:34

CARA CI COSTA ‘STA MOLLICA – IL DIRETTORE DEL TG1 GIUSEPPE CARBONI HA ORGANIZZATO UNA MEGA FESTA D’ADDIO NELLO STUDIO DI “UNO MATTINA” PER VINCENZO MOLLICA CHE, DOPO 40 ANNI INCOLLATO ALLA POLTRONA DI SAXA RUBRA, SI POTRÀ GODERE LA PENSIONE: UN MEGA BUFFET PAGATO DA MAMMA RAI PER SCROCCONI E COLLEGHI IN LACRIME – IN RAI C’È CHI NON RICORDA UN ADDIO COSÌ IN POMPA MAGNA MANCO PER TITO STAGNO… - VIDEO