27 ago 2022 17:30

CARA, COME SEI SUSCETTIBILE! – A PONTELAND, IN INGHILTERRA, JANET DUNN, 73 ANNI, HA AVUTO UN BRUTTO SCATTO D'IRA QUANDO IL MARITO DI 81 ANNI HA SORRISO DURANTE UN'ACCESA LITE PER QUESTIONI DI SOLDI – SI È AVVENTATA SU DI LUI E LO HA SOFFOCATO CON IL CUSCINO. POI È SCAPPATA DI CASA E HA TENTATO DI SUICIDARSI, SENZA RIUSCIRSI – PARE CHE LA PENSIONATA, CHE SOFFRIVA DI DEPRESSIONE, NOn...