Estratto dell’articolo di Piero Colaprico per “la Repubblica”

https://milano.repubblica.it/cronaca/2024/10/15/news/ruby_ter_olgettine_ingrate_silvio_berlusconi-423555175/

RUBY RUBACUORI INTERVISTATA DAL NEW YORK TIMES

[…] Se la procura milanese si dichiara soddisfatta per la riapertura delle udienze, in queste ore stanno insorgendo le “olgettine”, a cominciare da Ruby Rubacuori, e cioè Karima el Mahroug, il perno dello scandalo che da lei prende il nome, e da Marystelle Polanco.

Entrambe sbucano a sorpresa dalle tenebre mediatiche.

La prima, ascoltata dal New York Times in un lungo articolo di giudiziaria, ha osato affermare che Berlusconi le avrebbe messed up (rovinato, incasinato) la vita e che in tutto ha ricevuto 40mila euro e qualche gioiellino. La seconda è stata più violenta: «Berlusconi è morto e adesso il processo è il mio. Pensavo non andasse così, lui assolto e io rischio di essere condannata. Com’è possibile?».

karima el mahroug in arte ruby rubacuori discoteca paradiso 6

Senza voler infierire troppo, alla giovane Karima andrebbero rammentati alcuni fatti. Giovanissima, era scappata due volte dalle comunità di recupero; approdata a Milano, entrata (minorenne) nel giro dell’agente Lele Mora (pluricondannato), si vantava di conoscere Berlusconi ben prima di avere a che fare con i magistrati.

Ad esempio, in un bar di corso Buenos Aires, dove gli altri avventori la prendono in giro e allora lei chiama Berlusconi, mette il vivavoce e un intero bar trasecola ascoltando il presidente del Consiglio lanciare i suoi inviti alla giovane sbandata.

Il diritto all’oblio esiste, esistono però anche i limiti. Ruby viene fatta uscire dalla questura di notte, su intervento di Berlusconi, che la spaccia come nipote del presidente egiziano Mubarak.

BERLUSCONI RUBY BUNGA BUNGA

Ruby ha oscurato i giorni successivi? Va a dormire a casa di una prostituta sudamericana, dove la polizia accorrerà di nuovo a sirene spiegate, per un pestaggio, ricoverando la giovane sbandata in pediatria. Cioè, difficile ragionare con il senno di poi, ma più che rovinata, Ruby sembra essere stata “miracolata” da Berlusconi.

Nata nel ’92 in Marocco, oggi è un’imprenditrice a Genova. Merito suo, anche se quando scoppia lo scandalo e Arcore va letteralmente nel panico, la stessa Ruby, intercettata, racconta le tante raccomandazioni ricevute. Le potremmo riassumere in un: «Berlusconi mi ha detto fatti passare per pazza, ti coprirò d’oro».

ruby rubacuori (16)

E di che cosa si lamenta Marystelle Polanco? Ex fidanzata di uno spacciatore, per chiedere il permesso di soggiorno può parcheggiare la sua auto nel palazzo della prefettura: «Mi saluti il presidente », le dice l’allora prefetto, che la riceve come un’ospite di riguardo. Qual era dunque il suo talento e quello di non poche altre ragazze che avevano case gratis (in via Olgettina), stipendi mensili, regali di ogni genere?

Silvio Berlusconi, ritenendosi intangibile, non ha mai risposto né alle richieste processuali di Ilda Boccassini e Antonio Sangermano, né alle dieci domande che Repubblica , attraverso Giuseppe D’Avanzo, gli ha rivolto. Chissà che questo nuovo processo - che vedrà in aula un nutrito gruppo, da Francesca Cipriani alle gemelle De Vivo, da Alessandra Sorcinelli a Roberta Bonasia, da Raissa Skorkina al primo avvocato di Ruby, Luca Giuliante - qualche risposta non riesca, anche se in ritardo, a darla.

ruby rubacuori (19) ruby rubacuori (3) ruby rubacuori (15) ruby rubacuori (5) ruby con le tette nuove ruby rubacuori (20) ruby rubacuori (18) RUBY ruby silvio con la minetti, ruby e la pascale RUBY COL PASSAPORTO CON SCRITTO MUBARAK FOTOMONTAGGIO RUBY TRIBUNALE DI MILANO - DA QUINK RUBY IN DISCOTECA RUBY GRANDPA BERLUSCONI PER RACCONTARE IN TV IL CASO RUBY BERLUSCONI TRA RUBY MINETTI PASCALE ruby nirvana VIGNETTA VINCINO RUBY RICERCATA ruby RUBY RUBY DUBAI ruby rubacuori (2) RUBY A DUBAI RUBY E IL GIAGUARO ruby rubacuori (1) ruby nud berlusconi ruby rubacuori (13) karima el mahroug in arte ruby rubacuori discoteca paradiso 3 berlusconi ruby RUBY KARIMA EL MAHROUG karima el mahroug in arte ruby rubacuori discoteca paradiso 9 RUBY - KARIMA EL MAHROUG RUBY KARIMA EL MAROUGH A FORTE DEI MARMI CON LA FIGLIA RUBY - KARIMA EL MAHROUG marysthell polanco dopo l assoluzione al processo ruby ter. marysthell polanco dopo l assoluzione al processo ruby ter 2 BERLUSCONI RUBY karima il libro di ruby tweet sull assoluzione di berlusconi processo ruby ter 1 ruby rubacuori richard lugner karima el mahorug con daniele leo marysthell polanco dopo l assoluzione al processo ruby ter LA CARD DI SILVIO BERLUSCONI SU INSTAGRAM DOPO L'ASSOLUZIONE AL PROCESSO RUBY TER karima el mahroug a porta a porta 32 karima el mahroug a porta a porta 37 ruby a porta a porta 5 karima el mahroug in arte ruby rubacuori discoteca paradiso 5 karima el mahroug in arte ruby rubacuori discoteca paradiso 12 ruby rubacuori (17) ruby rubacuori (14) ruby rubacuori (12) ruby rubacuori (11) ruby rubacuori (10)