Fare sesso in macchina? Una pessima idea, almeno per una coppia di Firenze. La scorsa notte infatti un 32enne e una 24enne, entrambi stranieri, si sono appartati in auto per consumare un rapporto sessuale. Il tutto nella zona del parco di San Donato a Novoli.

Peccato però che la polizia li abbia sorpresi nel bel mezzo del rapporto. Risultato? È scattata la pesantissima sanzione da 10mila euro. Ma non è finita: la donna, in seguito al controllo dei documenti, è risultata anche non in regola con le norme sull'immigrazione regolare, incassando una denuncia anche per questo fatto. Una notte di passione che si è conclusa in una sostanziale disgrazia, in primis economica.

