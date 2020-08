CARA TI COSTA ‘STA SCOPATA – UNA COPPIA DI VENTENNI FA SESSO IN AUTO IN UNA STRADA DEL CENTRO DI MONOPOLI, IN PUGLIA, DAVANTI A TUTTI: ORA RISCHIANO UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA CHE VA DA 5MILA A 30MILA EURO – PER LORO POTREBBERO ESSERCI ANCHE CONSEGUENZE MOLTO PIÙ SERIE SOTTO IL PROFILO GIUDIZIARIO PERCHÉ…

Da www.ilmessaggero.it

Sesso in auto. Una coppia di ventenni in Puglia si è fatta trascinare un po' troppo dalla passione. I fatti sono accaduti a Monopoli, in Puglia. Lui 26 anni, lei 20, completamente nudi, si sono "esibiti" in uno show ad alta gradazione erotica sul sedile posteriore dell'auto del ragazzo. Tutto questo, però, è avvenuto in una strada del centro cittadino, davanti a diversi cittadini del posto e sono stati proprio i residenti ad avvisare la Polizia locale.

Monopoli, reato di atti osceni

Giunti sul posto, gli agenti hanno constatato quanto avveniva e subito hanno diffidato la giovane coppia monopolitana a rivestirsi. Per i due scatta una sanzione amministrativa che va da un minimo di 5000 euro ad un massimo di 30000.

Potrebbero però scaturire conseguenze più serie, sotto il profilo giudiziario. «Seppure il reato di atti osceni in luogo pubblico o aperto al pubblico sia stato oggetto di depenalizzazione - spiega il comandante della Polizia locale Michele Cassano - la fattispecie penale resta in piedi quando tali atti vengono compiuti dinanzi a minori. Sono in corso ulteriori accertamenti di polizia giudiziaria finalizzati a verificare il tutto».

