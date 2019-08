CARA VI COSTA PER ESSERE UN’ATTRICETTA! - NUOVA BUFERA SU HARRY E MEGHAN, TRAVOLTI DALLE CRITICHE PER LA LORO VACANZA SEGRETA A IBIZA AL MODICO COSTO DI 100MILA EURO PER UNA SETTIMANA – OLTRE AI SOLDI, A FAR INCAZZARE I MEDIA INGLESI E I SUDDITI DI SUA MAESTÀ, È L’IPOCRISIA DELLA COPPIA CHE SI PROFESSA AMBIENTALISTA E NON PERDE MAI OCCASIONE DI SPOSTARSI CON COSTOSI E INQUINANTI JET PRIVATI – SOLO PER IL VOLO E LA LUSSUOSA VILLA HANNO SPESO...

Paola Caruso per "www.corriere.it"

harry, meghan e archie 2

Una nuova tegola cade sulla testa di Harry e Meghan Markle. I duchi di Sussex sono stati travolti dalle critiche per la loro vacanza segreta con il piccolo Archie di una settimana (quella prima di Ferragosto) a Ibiza, che sarebbe costata dai 50 mila ai 100 mila euro e oltre per circa sette giorni.

La seconda cifra, quella a due zeri, sarebbe la più probabile, secondo i calcoli dei giornalisti britannici. Considerando i voli privati (della compagnia NetJets da 20 mila sterline, ossia 21 mila euro), l’alloggio in una villa super lussuosa (anche 50 mila euro per una settimana) e il costo delle guardie del corpo sia britanniche che spagnole per la loro sicurezza.

ibiza2

La coppia vuole essere ambientalista, Harry ha fatto il suo discorso sul clima al Google Camp con i piedi nudi davanti alle celebrità di tutto il mondo, da Leonardo DiCaprio a Katy Perry e Orlando Bloom, ma poi i due prendono voli privati costosi e non badano a spese per tutelare la privacy. «Come salvare il pianeta, un jet privato alla volta» scrive su Twitter Piers Morgan, firma caustica del Daily Mail, che in quanto a commenti non va mai per il sottile.

I soldi pubblici

il battesimo di archie 2

La cifra esatta della settimana di vacanza, programmata subito dopo il compleanno di Meghan del 4 agosto, per la precisione dal 6 al 12 agosto, non si conosce, benché i media abbiano chiesto lumi a Buckingham Palace, visto che i reali spendono soldi pubblici e sono obbligati a dichiarare come viene utilizzato il denaro dei contribuenti, senza però ricevere una risposta.

ibiza 6

Cosa che fa innervosire ancora di più i sudditi di Sua Maestà che ormai non perdonano nulla all’ex attrice, già sotto cattiva luce per il suo comportamento poco consono per un membro dei Windsor, per le spese eccessive del guardaroba e i capricci da diva che hanno spinto al licenziamento diverse persone del suo staff.

Il sondaggio di popolarità

Di fatto, la popolarità della duchessa di Sussex non migliora. Basta guardare il sondaggio di popolarità stilato annualmente da YouGov, per vedere che Meghan si trova soltanto in sesta posizione in classifica, dopo Kate Middleton. La Markle ha il 49% dei consensi con un bel 16% di pareri negativi: dal 2018 al 2019 è scesa del 6% nel gradimento tra i sudditi.

il battesimo di archie 5

Kate Middleton invece è stabile in quarta posizione, la stessa che aveva nel 2018, con il 64% di gradimenti. L’unico vero cambiamento è in testa alla classifica perché quest’anno c’è la Regina Elisabetta (72%), mentre lo scorso anno c’era Harry che adesso è seconda posizione (71%). Mentre il terzo gradino del podio è di William che si aggiudica il 69%. Anche il papà di Archie è meno amato di prima.

harry, meghan e archie 2 ibiza 5 ibiza 3 ibiza 2 harry, meghan e archie 1 harry e meghan markle 11 harry e meghan markle 10 cala conta, ibiza es bol nou, ibiza le spese di harry e meghan 1 la presentazione di archie alla regina e al principe filippo meghan markle il principe harry da solo alla messa di pasqua 2019 meghan harry harry e meghan 6 harry, meghan e anna 1 harry e meghan 1 harry e meghan 2 harry e meghan 3 account instagram di harry e meghan 5 account instagram di harry e meghan 9 meghan harry e elisabetta ii meghan e harry harry e meghan meghan e harry il battesimo di archie 1 il principe harry e meghan markle alla prima del re leone 13