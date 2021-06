UN CARAPACE DI TRAVERSO – IN GERMANIA UN ENORME PESCE SILURO È MORTO DOPO ESSERSI STROZZATO: A RIMANERGLI SUL GROPPONE È STATA UNA GROSSA TARTARUGA CHE PENZOLAVA ANCORA DALLA BOCCA DEL PESCIONE FAMELICO – LA SCOPERTA È STATA FATTA NEL LAGO KIESSEE DA UN GRUPPO DI PESCATORI CHE HA TROVATO IL PESCE AGONIZZANTE E…

Da "www.leggo.it

pesce siluro soffocato da una tartaruga 1

In Germania, alcuni pescatori hanno trovato un pesce siluro di un metro e mezzo nel lago Kiessee di Göttingen. Fino a qui niente di strano, tranne la grandezza dell'esempare. Il problema è che in bocca avesse a sua volta una tartaruga, che aveva soffocato. Parte dell'animale sporgeva ancora dalla bocca del pesce, che inizialmente era ancora vivo. «Ma non poteva più essere salvato e non sarebbe sopravvissuto», ha detto Marc Stemmwedel dello Sportangelklub Göttingen.

La tartaruga, con le zampe posteriori che penzolavano dalla bocca, aveva attaccato le branchie del pesce in agonia. Il pesce siluro, che pesa dai 35 ai 40 chilogrammi, è stato «riciclato in modo ragionevole» e non è finito nel bidone della spazzatura, ha assicurato Stemmwedel.

pesce siluro soffocato da una tartaruga 2