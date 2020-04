7 apr 2020 15:06

PER UN CARDINALE GEORGE PELL ASSOLTO DALL’ACCUSA DI PEDOFILIA, 15 PRETI VENGONO SOSPESI IN COLOMBIA PER ABUSI SESSUALI - I RELIGIOSI, ASSEGNATI ALLA CITTADINA DI VILLAVICENCIO, SONO ACCUSATI DI ABUSI SESSUALI - SI SOSPETTA CHE CI SIANO ALTRI QUATTRO PRETI COINVOLTI, DUE DEI QUALI SI TROVANO IN DIPARTIMENTI COLOMBIANI E ALTRI DUE IN ITALIA E STATI UNITI…