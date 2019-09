IL CARDINALE PROMOTER - DOPO L’ENNESIMO PRODIGIO DI SAN GENNARO, IL CARDINALE CRESCENZIO SEPE E’ ANDATO A “SPONSORIZZARE” FOULARD E CRAVATTE CON L’EFFIGIE DEL SANTO DELL’ATELIER DI UGO CILENTO A RIVIERA DI CHIAIA - NON APPENA IL PRELATO HA “BENEDETTO” I NUOVI PRODOTTI DELLA MAISON NAPOLETANA È PARTITA UNA CAMPAGNA MARTELLANTE VIA SOCIAL…

Suscita reazioni e proteste la ‘sponsorizzazione’ del cardinale Crescenzio Sepe, all’interno del Duomo di Napoli a pochi minuti dalla fine della celebrazione del prodigio dello scioglimento del sangue del Santo Patrono, di foulard e cravatte con l’effige di San Gennaro dell’atelier di Ugo Cilento di via Riviera di Chiaia.

Non è piaciuto per niente il bazar commerciale alla Deputazione di San Gennaro anzi appresa la notizia raccontata dalla domenicasettimanale.it non sono mancate le dure critiche. È vero che la festa di San Gennaro è festa di popolo sospesa tra il Sacro e il Prfano ma vedere il cardinale Crescenzio Sepe trasformarsi in una Wanna Marchi è davvero troppo.

C’è chi segnala che nel Duomo erano presenti anche dei banchetti dove partenopei e turisti potevano acquistare gadget, statuine e pubblicazioni del Santo Patrono. Se qualcuno pensa e immagini che ‘I mercanti del Tempio’ vengono cacciati dall’alto prelato si sbagliano di grosso, anzi Sepe pare avere una vocazione per il marketing.

All’amico Ugo Cilento non poteva assolutamente negare una benedizione e il lancio dei nuovi prodotti. Pare che il prezzo ammonti a circa 160 euro per il foulard mentre è di 120 euro per la cravatta. Non appena l’inquilino di Largo Donnaregina sotto ai flash e l’occhio delle telecamere ha ‘benedetto’ i nuovi prodotti della maison napoletana è partita una campagna martellante via social. Efficace, tempi perfetti e bravura, insomma, il cardinale Crescenzio Sepe si conferma un bravo ‘mast ‘e fest’.