LA CARENZA DI MATERIE PRIME È UN CASINO ANCHE PER GLI OSPEDALI - IN AMERICA NON C'E' ALLUMINIO A SUFFICIENZA PER PRODURRE STAMPELLE E DEAMBULATORI, COSI' ALCUNE STRUTTURE HANNO ORGANIZZATO CAMPAGNE DI DONAZIONE DI ARTICOLI USATI - SENZA I MICROCHIP NON SI POSSONO FABBRICARE LE SEDIE A ROTELLE E ALTRE ATTREZZATURE MEDICHE - SCARSEGGIANO ANCHE RESINA E SILICONE...

Dagotraduzione dal Daily Beast

ospedale

Dopo quasi due anni di lotta alla pandemia, negli ospedali americani stanno iniziando a mancare le forniture mediche di base. È un’altra conseguenza della crisi di approvvigionamento che sta colpendo tutto il mondo. Così negli ospedali si stanno esaurendo stampelle, siringhe, agi, tubi, guanti, cateteri, teli per interventi chirurgici, taniche di aspirazione per rifiuti medici e persino i raccoglitori per l’urina.

Se l’anno scorso le difficoltà riguardavano soprattutto i dispositivi di protezione personale, quest’anno si sono intensificati ritardi e carenze in altre forniture comuni. Alla fine di novembre i dirigenti del CentraCare in Minnesota sono stati costretti ad utilizzare quattro alternative diverse ai kit di raccolto dell’urina standard perché introvabili. Con conseguente dispendio di tempo e di forza lavoro.

COVID OSPEDALI

La scarsità di forniture è determinata dalla carenza di materie prime, dagli arretrati nei porti, dai ritardi nelle spedizioni e dalla carenza di camionisti per il trasporto di merci. Un altro fattore che peggiora le cose per gli ospedali in generale è la carenza di personale.

Gli ospedali sono finiti a corto di stampelle per via della carenza globale di alluminio. I medici hanno quindi organizzato campagne di donazioni per articoli usati. «Immagina di cercare di andare in giro dopo un intervento chirurgico all'anca o dopo aver rotto una gamba senza l'ausilio di questi dispositivi», si legge in una recente chiamata per deambulatori, bastoni e stampelle dagli ospedali dello Utah, tra cui Intermountain Healthcare e University of Utah Health.

CORONAVIRUS OSPEDALE

La campagna, chiamata Lean on Utah, ha raccolto 963 set di stampelle, 652 deambulatori, 333 bastoni e 153 sedie a rotelle non motorizzate.

Gordon Slade, direttore senior della logistica della catena di approvvigionamento di Intermountain, ha detto che i tempi di consegna sono così lunghi che il sistema sanitario paga per la spedizione veloce, facendo salire i costi sempre più in alto. «In alcuni casi, paghiamo più per il trasporto che per il prodotto», dice.

ospedale

La carenza di microchip e metalli ha rallentato la produzione di sedie a rotelle e di altre attrezzature mediche. Scarseggiano sono anche la resina e il silicone, utilizzati per i contenitori e i cateteri.

«Tutto ciò che riguarda la plastica è stato leggermente rallentato», ha affermato Mark Welch, vicepresidente senior della catena di approvvigionamento per Novant Health, con sede nella Carolina del Nord. Tra gli oggetti in ritardo ci sono cateteri, siringhe, garze e nastro medico. All'inizio di dicembre, circa il 6,5 percento degli articoli nell'inventario di Novant Health era in ritardo, rispetto all'1 percento o meno durante le normali operazioni.

anziano malato

L'ospedale ha esortato i medici a conservare forniture come nastro e garza. «Stiamo chiedendo loro di pensare davvero prima di utilizzare», ha detto Welch. «Se ti capita di prendere cose extra da portare nella stanza perché pensi di poterle usare, molte volte vengono sprecate».

«Questo livello di interruzione per questo periodo di tempo è insolito», ha detto Melanie Fisher, vicepresidente senior di Beaumont Health, che gestisce ospedali nel Michigan.

ospedale covid

«Avere 100 ordini arretrati al giorno è molto diverso da averne 25», ha spiegato. «E avere ordini arretrati senza sostituti disponibili o dover realizzare i kit da soli quando siamo già a corto di personale: queste sono le complessità di ciò su cui stiamo lavorando ora».