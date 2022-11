24 nov 2022 17:27

CARI GENITORI, METTETE IL LUCCHETTO AI PROFILI SOCIAL DEI VOSTRI FIGLI - CIRCA IL 40% DEGLI UNDER 14 CHE USANO I SOCIAL MEDIA HA UN PROFILO PUBBLICO: QUESTO LI ESPONE A RISCHI COME CYBERBULLISMO E ADESCAMENTO ONLINE - LE APP PIÙ POPOLARI TRA I GIOVANISSIMI SONO WHATSAPP E TITKOK, SEGUITE DA INSTAGRAM, YOUTUBE E SNAPCHAT, UTILIZZATE DALL'88% DEI GIOVANI, NONOSTANTE IL LIMITE DI ETÀ PER ACCEDERE ALLE PIATTAFORME SIA FISSATO PER LEGGE A 14 ANNI…