Harry e Meghan sono stati bravissimi: toccato il suolo americano, a fine novembre, hanno immediatamente fatto perdere le loro tracce. Si sono chiusi in casa della mamma di Meghan, Doria Ragland, una villa pittoresca e dalle mura color ocra, situata in un’area appropriatamente chiamata View Park-Windsor Hills, una delle più affluenti di Los Angeles. Ma nonostante la residenza sia assediata da reporter e fotografi, nessuno li ha più visti.

Meghan continua a lavorare

Finora, gli unici segnali di attività sono giunti da un paio di messaggi pubblicati su Instagram, per rendere omaggio alle charity da loro appoggiate. Ma Meghan avrebbe già avuto diversi meeting con Keleigh Thomas Morgan, una dei responsabili di Sunshine Sachs, l’agenzia di pierre hollywoodiana che sta aiutando la duchessa a lanciare negli Usa, e a livello globale, la Sussex Royal Foundation.

Nessuna traccia di Archie

Per il resto, nulla. Se si pensava di imbattersi nella coppia più famosa del mondo nei locali del Sunset Boulevard o passeggiando tra gli alberi di palma e le viste sull’oceano di un’Avenue di periferia, ci si sbagliava di grosso. E si sa che una reunion di Archie Harrison con nonno Thomas e agli altri Markle è fuori discussione.

Uscite furtive

A Los Angeles, i Sussex sono arrivati accompagnati da un entourage di una ventina di persone, oltre a un team di bodyguard che assicurano uscite in pubblico del tutto inosservate.

Harry e Meghan volevano rilassarsi in una privacy completa, e ci stanno riuscendo. Ogni spostamento in casa di amici e parenti della Markle viene organizzato con precisione militare.

Faccia a faccia con Carlo

Secondo fonti a corte, i Sussex finora sono riusciti a portare Archie in spiaggia e al parco, dove intere aree sono state transennate per tenere lontani sguardi indiscreti. Sempre più isolati, i contatti dei duchi con il resto dei Windsors sono limitati al minimo, ma presto dovranno tornare in Gran Bretagna, dove li attende un faccia a faccia con Carlo.

Cambiamento di programma

Il ritorno a Londra, in realtà, pare sia stato anticipato: qualche giorno prima di Natale, Harry e Meghan si imbarcheranno su un volo per la capitale britannica e passeranno le festività a Frogmore Cottage, a Windsor, con la sola compagnia di Doria Ragland ed evitando di andare a Sandringham per unirsi al resto della famiglia reale.

Tensione… reale

Dietro le quinte a palazzo ci si sta preparando per il loro arrivo in quanto, passate le feste, i Sussex dovranno confrontarsi con Carlo, che nel frattempo ha preso le redini della famiglia reale e che, considerato il malcontento della regina riguardo al comportamente recente della coppia, li costringerà a prendere decisioni potenzialmente rivoluzionarie.

Il risentimento della coppia

I Sussex non hanno nascosto la propria insoddisfazione per la mancanca di privacy e il continuo scrutinio delle loro attività. Le restrizioni imposte dalla vita a corte stanno strette a entrambi e spesso le loro aspirazioni, che necessitano immancabilmente dell’approvazione della regina, vengono troncate in partenza.

Come Edoardo VIII e Wallis Simpson

E tra i corridoi di Buckingham Palace ci si comincia a chiedere se, al fine di assicurarsi un livello di libertà garantito solo ai commoner, i due stiano tramando di abbandonare del tutto il loro ruolo a corte. Una decisione che finirebbe con l’addolorare profondamente Elisabetta II: l’ultimo reale senior a rinunciare al proprio titolo, nel 1936, è stato Edoardo VIII, che abdicò per sposare l’americana Wallis Simpson.

Privacy ma senza privilegi

Una volta presa la decisione, i Sussex non potrebbero tornare indietro. Addio, quindi, agli impegni ufficiali di alto profilo e al livello di esposizione che spesso è alla base del successo delle loro iniziative. Mai più cene di stato, funzioni importanti, viaggi ufficiali all’estero per rappresentare la Corona. E senza un ruolo formale, la loro rilevanza sarebbe destinata a diminuire.

Tanto più che, quando Carlo diventerà re, la famiglia reale verrà snellita e solo gli eredi diretti al trono e le loro famiglie potranno godere di certi privilegi. Nelle prossime due decadi, con l’inevitabile avanzata di George, Charlotte e Louis, ormai adulti, Harry e Meghan verrebbero quindi messi ancora più in disparte. Cosa che non farebbe certamente bene al brand Sussex.

Harry e Meghan, reali di serie B?

I Sussex verrebbero relegati a un ruolo minore, accolti nella famiglia reale solo in occasioni come i royal wedding o l’uscita sul balcone di Buckingham Palace per il cerimoniale di Trooping The Colour a giugno.

Non potrebbero più disporre dell’assistenza economica della regina e sarebbero costretti a finanziare autonomamente il proprio stile di vita, incluso le spese riguardanti lo staff della loro residenza e dei loro uffici, pagando affitti esorbitanti e assumendosi la responsabilità delle spese per la sicurezza. Alla fine, dovrebbero cercarsi entrambi un’occupazione, come nel caso delle principesse di York, Beatrice ed Eugenie.

Tempo di riflessione

Per Harry e Meghan, quindi, le vacanze natalizie – le prime di Archie – non saranno allegre e rilassanti come speravano. E dovranno pensare al futuro.

Carlo avrebbe offerto loro una soluzione che renderebbe felice la regina, senza bisogno di decisioni drastiche: al fine di farsi perdonare da Elisabetta, che non ha apprezzato l’intervista televisiva concessa durante il recente viaggio in Sudafrica e, in seguito allo scandalo creato da Andrea, ora si dimostra meno disposta al perdono, il futuro re ha consigliato di non farsi notare più di tanto.

Nuove regole

Ai duchi di Sussex è stato consigliato di seguire l’esempio di grandi lavoratrici come la principessa Anna e la contessa Sophie Wessex, moglie di Edoardo d’Inghilterra. Licenziate la Sunshine Sachs per far posto ai consiglieri di corte, avrebbe tuonato Carlo.

Scegliete con cura le vostre apparizioni in pubblico, dedicandovi per un periodo solo a impegni britannici. E smettete di fare di testa vostra! Lo ascolteranno? Lo scopriremo nel nuovo anno.

