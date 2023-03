LA CARICA DEGLI ULTRAS A TEDESCHI A NAPOLI – QUESTA SERA AL “MARADONA” IL RITORNO DEGLI OTTAVI DI CHAMPIONS TRA NAPOLI E EINTRACHT. IN CITTÀ LA TENSIONE È ALTISSIMA PER I 600 TIFOSI TEDESCHI ARRIVATI. IERI SERA C'È STATO UN LANCIO DI BOTTIGLIE CONTRO GLI AUTOBUS CHE TRASPORTAVANO I TEDESCHI E QUESTA MATTINA CI SONO STATI SCONTRI CON GLI ULTRAS NAPOLETANI IN PIAZZA PLEBISCITO – IL CORTEO BLINDATO DEI SUPPORTER DI FRANCOFORTE, (AFFIANCATI DA QUELLI DELL’ATALANTA) PER IL CENTRO DELLA CITTA’ – COSA DICE CEFERIN, CHE AVEVA CRITICATO LA DECISIONE DEL VIMINALE DI VIETARE LA TRASFERTA? – VIDEO

? Tensione enorme a #Napoli: centinaia di ultras dell'#Eintracht (accompagnati da quelli dell'#Atalanta) in corteo nel centro storico: vogliono raggiungere lo stadio #Maradona nonostante il divieto pic.twitter.com/AYnIEZp0BL — serieAnews.com (@serieAnews_com) March 15, 2023

1 – NAPOLI-EINTRACHT, CORTEO DI TIFOSI TEDESCHI IN CENTRO CITTÀ

tifosi dell eintracht a napoli 3

(ANSA) - Il corteo dei 600 tifosi dell'Eintracht Francoforte ha attraversato tutto il centro di Napoli per arrivare fino in piazza del Gesù. I supporter tedeschi si sono mossi dalla Riviera di Chiaia, passando per il salotto buono di Calabritto, piazza dei Martiri, via Chiaia, poi hanno attraversato piazza Trieste e Trento, piazza Municipio e via Monteoliveto. Al momento la situazione è tranquilla. Alcuni tifosi si sono dispersi nei vicoli del centro. A seguire il corteo la Polizia, la zona è sorvegliata dall'alto da un

elicottero.

2 – CHAMPIONS: CORTEO ULTRA' NAPOLI E TENSIONI QUESTA NOTTE =

tifosi dell eintracht a napoli 2

(AGI) - Un corteo e due episodi di probabile tentata aggressione ai tifosi tedeschi hanno visto protagonisti questa notte gruppi di ultra' del Napoli. A ridosso della partita di Champions Napoli-Eintracht Frankurt in programma al Maradona stasera, ritorno della gara di Champions league, agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, ieri sera, nell'ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica predisposti dalla Questura, hanno notato in piazza Dante la presenza di circa 100 tifosi partenopei riconducibili a sodalizi della curva B dello stadio divisi in piccoli gruppi, uno dei quali, per sottarsi al controllo della volante, si e' allontanato abbandonando 5 aste di bandiera in plastica, due fumogeni e un razzo.

tifosi dell eintracht a napoli 1

Nelle ore successive, circa 150 tifosi riconducibili a gruppi della curva A dello stadio, molti dei quali a volto coperto e armati di aste di bandiere, dopo essersi riuniti sempre in piazza Dante, si sono mossi e, monitorati dalla Digos, hanno percorso varie vie cittadine fino a fermarsi nelle immediate vicinanze dell'albergo che ospita i tifosi tedeschi, che non hanno potuto raggiungere grazie al dispositivo di ordine pubblico. Sempre nell'area dell'albergo, nel corso della notte, sono stati allontanati altri gruppi di tifosi napoletani armati di pietre, bottiglie e aste di bandiere. (AGI)

