30 set 2024 16:42

A CARIGNANO, IN PROVINCIA DI TORINO, UN UOMO CERCA DI UCCIDERE LA MOGLIE A MARTELLATE MENTRE STAVA DORMENDO E POI, CREDENDOLA MORTA, SI BUTTA DAL BALCONE - ENTRAMBI SONO STATI PORTATI IN OSPEDALE: LA DONNA NON SAREBBE IN CONDIZIONI GRAVI, MENTRE L'UOMO RISCHIA LA VITA PER ALCUNE MARITO CHE INVECE RISCHIA LA VITA PER ALCUNI FRATTURE…