Estratto dell'articolo di Alessandra De Tommasi per www.vanityfair.it

re carlo e regina camilla al concerto per l incoronazione 3

Il concerto dell’incoronazione di re Carlo III ha trasformato il castello di Windsor in una cornice straordinaria per ospitare un palco gigante […]

È questo l’evento, davanti a 20 mila spettatori, che chiude il weekend, ma non certo le celebrazioni per il nuovo sovrano.

Il presentatore Hugh Bonneville (Downton Abbey) fa da raccordo all’esibizione dei vari artisti. Sono moltissimi i contributi video degli artisti che hanno raccontato piccoli aneddoti legati al sovrano, dalla passione per la pittura a quella per la scrittura.

In attesa di esibirsi, Katy Perry intrattiene i follower con video dal backstage con Stella McCartney, mentre tra i primi artisti a esibirsi in un pezzo teatrale è Ncuti Gatwa, l’attuale Doctor Who televisivo.

take that 2

La tribuna d’onore vede re Carlo e la regina Camilla sorridenti e divertiti: deposte a palazzo le rispettive corone, sono in prima fila con l’erede al trono William, la moglie Kate e i due figli maggiori, George e Charlotte, che sventolano le bandierine britanniche a ritmo di musica.

Intanto Miss Piggy dei Muppets si lamenta di non essere una lady e vuole un castello, così flirta con Bonneville, siparietto che il re Carlo trova esilarante, a giudicare dalle sue espressioni facciali.

olly murs

Da Pierce Brosnan a Hugh Jackman, da tutto il mondo gli artisti raccontano le imprese e le passioni di re Carlo, attingendo a immagini di repertorio. Tom Cruise manda gli auguri pilotando un aereo e invitandolo a contare su di lui qualunque avesse bisogno.

Lionel Richie ha infiammato il pubblico […] Dopo l’esibizione di Andrea Bocelli, unico artista italiano sul palco, il principe di Galles tiene un breve discorso sul padre e cita la nonna. Parla di servizio, delle associazioni benefiche patrocinate dal re e dell’ecumenismo che Carlo ha sempre dimostrato. «Sono orgoglioso di te», dice, prima della performance dell’inno God Save the King.

Andrea Bocelli and Sir Bryn Terfel singing 'You'll Never Walk Alone' at the King Charles III Coronation Concert.@BBC courtesy#CoronationConcert pic.twitter.com/NU0bXY0Ayc — Andrea Bocelli (@AndreaBocelli) May 7, 2023

katy perry

Uno spettacolo di droni si libra nel cielo londinese per celebrare la natura, dopo il discorso ambientalista di Stella McCartney.

Quando arriva sul palco Katy Perry cantando Roar l’atmosfera s’infiamma, anche perché si sente nella sua voce un accenno di emozione. […] Dopo quattro di assenza dalle scene (ma senza Robbie Williams) concludono l’evento i Take That, che si accompagnano anche con banda e coro di voci bianche. Sulle loro note la regina Camilla si alza in piedi e si mette a ballare, mentre re Carlo le sorride. […]

