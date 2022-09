LA CENA È SOLO PER “I MEMBRI ATTIVI DELLA FAMIGLIA REALE” (QUINDI NON CI SARÀ NEANCHE ANDREA)

Paola De Carolis per il “Corriere della Sera”

i principi william, harry kate middleton meghan markle 1

Crescono le polemiche sulla lista degli invitati al funerale della regina Elisabetta: mentre i dignitari stranieri cominciano a raggiungere la capitale britannica — tra l’altro non a bordo di aerei di linea, come suggerito da Buckingham Palace per tagliare le emissioni, ma con velivoli militari — dalle pagine del Guadian è arrivato un pesante j’accuse sulla presenza a Londra di Mohammed bin Salman, principe dell’Arabia Saudita.

«Spero che una volta entrato in territorio britannico sia arrestato per omicidio», ha detto Hatice Cengiz, la fidanzata di Jamal Khashoggi, il giornalista trucidato da agenti sauditi nel consolato di Istanbul nel 2018.

i principi william, harry kate middleton meghan markle 2

Bin Salman, destinato un giorno a diventare re, è atteso per porgere le condoglianze del suo casato ai Windsor, anche se non è chiaro se sarà presente alla cerimonia dell’Abbazia di Westminster. «La morte di Elisabetta è un momento triste», ha aggiunto Cengiz. «Al principe non deve essere permesso di partecipare al lutto e di macchiare la memoria della regina». Quando era principe di Galles, Re Carlo si è recato 12 volte in Arabia Saudita, dove sarebbe più noto della sovrana.

Sul versante domestico, intanto, Harry e Maghan sarebbero stati disinvitati dal ricevimento domenica sera a Buckingham Palace, dedicato a reali e politici stranieri: un portavoce dei Windsor ha precisato che la cena è solo per «i membri attivi della famiglia reale».

harry e meghan 3

Niente Harry, così, e niente Andrea. Se The Queue, la fila per il feretro, continua ad aumentare – è ormai un fenomeno, già oggetto di studio da parte di vari dipartimenti universitari di sociologia, antropologia e politica –, re Carlo e il figlio William hanno sorpreso la gente incolonnata da ore e ore recandosi sul ponte di Lambeth per salutare.

«È molto toccante essere qui», ha confidato William, aggiungendo che la nonna avrebbe stentato a credere all’entità delle manifestazioni di affetto e stima nei suoi confronti.

harry e meghan 1 principe harry e meghan markle i principi harry e william kate middleton meghan markle il principe harry e meghan markle harry, meghan, william e kate insieme a windsor harry e meghan salutano harry e meghan salutano william e kate salutano i sudditi kate e william salutano i sudditi william e harry meghan markle e harry al castello di windsor kate, william, harry e meghan insieme a windsor william, harry e meghan markle harry e meghan 2