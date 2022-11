LA CARNE DA CANNONE DI PUTIN: ECCO CHE FINE FANNO I GIOVANI RUSSI MANDATI AL FRONTE - IL PROPAGANDISTA RUSSO IGOR GIRKIN PUBBLICA UN VIDEO SU TIKTOK DOVE SI VEDE UNA FILA INTERMINABILE DI TOMBE DI SOLDATI RUSSI MANDATI A MORIRE DA "MAD VLAD" - LE FOSSE SONO STATE SCAVATE LUNGO UNA STRADA A LUGANSK, DOVE MIGLIAIA DI PERSONE HANNO PERSO LA VITA… - VIDEO

TOMBE DI SOLDATI RUSSI A LUGANSK

Niccolò Dainelli per www.leggo.it

La guerra in Ucraina non accenna a smettere e il video condiviso su TikTok dal propagandista russo Igor Girkin sta gelando il web. Nelle immagini terribili si vede una fila interminabile di tombe di soldati russi mandati a morire da Vladimir Putin.

IL SACRIFICIO RUSSO

Immagini davvero toccanti che danno un'idea del sacrificio di vite umane pagato dal popolo russo per l'invasione dell'Ucraina. Le riprese inquadrano il bordo di una strada in un luogo imprecisato dove compare una fila sterminata di corone funebri, bandiere dei reparti di appartenenza e qualche foto. Tutti soldati che dall'inizio della guerra sono morti per la causa russa in un'invasione che il resto del mondo ancora fatica a spiegarsi.

LA GUERRA

Il filmato è stato girato a Lugansk, la repubblica secessionista annessa alla Russia. Dove si sta combattendo da mesi e dove migliaia di persone tra russi e ucraini hanno perso la vita. Nel frattempo Zelensky e Putin continuano con i loro proclami ma, sul campo, si continua a morire. Zelensky ha dichiarato che la Russia prepara altri attacchi alle infrastrutture, alle quali l'Ucraina risponderà.

Putin nel frattempo spaventa il mondo intero facendo riferimento alla bomba atomica di Hiroshima, lanciando un monito forte e chiaro: «Le guerre possono finire anche così». Una guerra che non accenna a smettere e che dalle immagini che girano sui social, continua ad essere spaventosamente sanguinosa.

