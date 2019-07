CARNEFICINA IN LIBIA - BOMBARDATO UN CENTRO DETENZIONE DI MIGRANTI ALLA PERIFERIA DI TRIPOLI: ALMENO QUARANTA MORTI, OTTANTA I FERITI - L'ATTACCO È STATO ATTRIBUITO ALLE FORZE DEL GENERALE HAFTAR CHE AVEVA PREANNUNCIATO "DECISIVI RAID AEREI SU POSTAZIONI SELEZIONATE" APPARTENENTI ALL'ESERCITO DEL PRESIDENTE FAYEZ AL-SERRAJ...

Da repubblica.it

strage migranti libia

Sono circa quaranta i morti nel bombardamento di un centro di detenzione per migranti alla periferia di Tripoli, in Libia. Malek Merset, portavoce del ministero della salute del governo sostenuto dalle Nazioni Unite, dice che l'attacco aereo sul centro di detenzione di Tajoura ha ferito anche 80 migranti. Merset ha postato foto di migranti che venivano portati in ambulanza negli ospedali.

In un comunicato, il governo sostenuto dalle Nazioni Unite ha accusato l'esercito nazionale libico, guidato da Khalifa Haftar, di essere responsabile dell'attacco aereo. Nei giorni scorsi Haftar che aveva preannunciato "decisivi raid aerei su postazioni selezionate" appartenenti all'esercito del presidente Fayez al-Serraj.

strage migranti libia

È stato preso di mira il centro di detenzione a Tajoura, nella periferia orientale della capitale libica. Appena due giorni fa Serraj era volato in Italia per incontrare a Milano il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Serraj aveva chiesto un incontro “riservato” per fare maggiori pressioni sul governo italiano a favore della causa del Governo di Accordo Nazionale che lui stesso guida dal 2016 e che da 2 mesi è sotto attacco militare da parte della milizia del generale Khalifa Haftar.

strage migranti libia

Già il 12 aprile di quest'anno la situazione su quell'area libica era caldissima.

LIBIA - MILIZIE DI HAFTAR giuseppe conte incontra fayez al serraj 2 KHALIFA HAFTAR

KHALIFA HAFTAR KHALIFA HAFTAR KHALIFA HAFTAR