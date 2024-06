CARO CE COSTA ’STO ACCORDO-PATACCA SUI MIGRANTI! – L'ITALIA DOVRA’ SBORSARE 13,5 MILIONI DI EURO PER IL NOLEGGIO PER 90 GIORNI DI UNA NAVE PRIVATA CHE DOVRÀ PORTARE I MIGRANTI DAL MEDITERRANEO ALL’ALBANIA – SOLDI CHE SI AGGIUNGONO AI 850 MILIONI GIÀ PREVENTIVATI PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI DUE CENTRI DI ACCOGLIENZA (CHE SARANNO PRONTI FORSE A SETTEMBRE) – L'IMBARCAZIONE SCORTERA’ UN MASSIMO DI 200 PERSONE ALLA VOLTA FINO A…

Estratto dell’articolo di Alessandra Ziniti per www.repubblica.it

EDI RAMA - GIORGIA MELONI

Ancora soldi investiti dal governo nel protocollo Albania che non si sa ancora quando partirà. Agli 850 milioni già preventivati per la realizzazione e la gestione dei centri a Shengjin e Gjader per i prossimi cinque anni, adesso arriva pure l’appalto per una nave privata che dovrà portare i migranti dal Mediterraneo all’Albania.

Tredici milioni e mezzo se ne andranno solo per il noleggio, per 90 giorni, di una nave con il relativo equipaggio che – si apprende leggendo il bando pubblicato dal Viminale – sarà incaricato di scortare 200 migranti alla volta, più 100 uomini di scorta, fino al porto di Schengjin dove è in allestimento l’hotspot che la premier Meloni andrà a visitare mercoledì.

cantiere costruzione centro migranti albania

Dal che si deduce che non saranno i mezzi militari italiani, gli unici a potere effettuare i soccorsi dei migranti destinati all’Albania come da protocollo, a portarli fino in Albania ma ci sarà un trasbordo in mare. Operazione complessa e sempre rischiosa che, evidentemente, avverrà dopo che – a bordo della nave militare – verrà fatta una cernita delle persone destinate ai centri di trattenimento.

Dalla data dell’appalto si evince quando il governo pensa di far partire l’operazione che era stata inizialmente programmata per il 20 maggio. Se ne riparla non prima di metà settembre visto che la nave che il Viminale noleggerà dovrà essere disponibile dal 15 settembre al 15 dicembre. […]

giorgia meloni edi rama – costi dei migranti in albania - vignetta by osho

Svelato anche dove il governo intende soccorrere i migranti destinati all’Albania: di fatto nel punto più lontano del Mediterraneo, la rotta tunisina, quella percorsa dai migranti a cui più facilmente possono essere applicate le procedure accelerate di frontiera, tunisini, marocchini, algerini.

La nave che dovrà poi trasferirli in Albania dovrà infatti prelevarli dalle navi militari “a circa 15-20 miglia nautiche a sud-sud/ovest dall'isola di Lampedusa", tre o quattro volte al mese, dunque con un prevedibile trasferimento in Albania di circa 800 persone al mese, di fatto la capienza del centro trattenimento di Schengjin.

cantiere costruzione centro migranti albania

I tempi di navigazione dal punto di prelievo a quello di destinazione sono stimati in "circa 50 ore" nel documento del Ministero dell'Interno e viene indicata in "5/6 giorni" la durata di ogni operazione, compresi "il trasbordo dei migranti, l'attività di hub, il trasporto in Albania, le attività di sbarco e il rientro nell'area di operazioni".

Inoltre, l'esecuzione del servizio include l'approvvigionamento di beni e generi alimentari, nonché la preparazione di vitto diversificato in relazione ai precetti religiosi o eventuali problematiche sanitarie. Qualora si superi la media di 300 unità per i giorni della durata del contratto, sarà riconosciuto un "costo aggiuntivo pro capite di 40 euro/giorno per il numero di passeggeri in esubero". […]

