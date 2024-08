CARO TI COSTA ‘STO NAUFRAGIO – IL RECUPERO DEL RELITTO DELLO YACHT BAYESIAN, AFFONDATO IL 19 AGOSTO A PORTICELLO, IN PROVINCIA DI PALERMO, COSTERÀ ALMENO 15 MILIONI DI EURO ALLA SOCIETÀ ARMATRICE, LA “REVTON”. LA SOCIETÀ È DI PROPRIETÀ DI ANGELA BACARES, MOGLIE DEL MAGNATE BRITANNICO MIKE LYNCH – COME FUNZIONERÀ: PRIMA SARÀ NECESSARIO RIMUOVERE LA BENZINA PRESENTE NEI SERBATOI, POI…

Fino a otto settimane di lavoro a carico di società specializzate selezionate dall’armatore. Se a Porticello sembra tornata la normalità dopo una settimana sotto i riflettori del mondo, adesso si aspetta il piano dei proprietari del Bayesian per riportare a galla il relitto.

È già partita la macchina per il recupero del mega yacht che giace a 50 metri di profondità “coricato” di fianco. Negli scorsi giorni ci sono stati i primi contatti tra la società armatrice, la Revton Ltd, che fa capo ad Angela Barcares moglie del magnate Mike Lynch, la Camper & Nicholsons, che si occupa di “yatch management”, le compagnie assicurative e la Guardia Costiera.

La proprietà è il soggetto che si farà carico di un’operazione che potrebbe costare oltre 15 milioni di euro, e presenterà presto un suo piano alla Guardia Costiera. Non prima di avere indicato come intenderà rimuovere il carburante all’interno del relitto, requisito fondamentale di sicurezza e primo passaggio obbligatorio.

[…] Solo quando il relitto sarà messo in sicurezza potranno iniziare le operazioni vere e proprie che mobiliteranno sul posto sommozzatori, chiatte e gru forniti da ditte private incaricate dai proprietari del Bayesian. […]

Ad oggi non esiste ancora una data esatta sull’inizio dei lavori in mare. Ma alcuni dettagli su durata e costi sono stati forniti a Repubblica da Nick Sloane, comandante sudafricano tra i massimi esperti mondiali del recupero di relitti, scelto anni fa per riportare a galla la Costa Concordia. Ci vorranno circa 6-8 settimane, il costo potrebbe superare i 15 milioni di euro e occorrerà tagliare l’albero di 75 metri, prima del sollevamento del relitto.

Per tirare su un “bestione” da 56 metri di lunghezza e una stazza lorda di 473 tonnellate, appesantito dall’acqua, occorrerà ricorrere a delle chiatte e delle gru, simili a quelle utilizzate per la Costa Concordia. A questo si devono aggiungere navi da supporto e sommozzatori addestrati che, tra le altre cose, dovranno agganciare il relitto alle gru per riportarlo in superficie. Questa operazione, paradossalmente, può anche essere la più semplice e durare solo due giorni, perché l’aspetto più complesso da gestire è tutto il lavoro di preparazione.

Al momento le analisi sulle acque effettuate dall’Arpa non hanno rilevato la presenza di idrocarburi, ma è certo che nei serbatoi del relitto ci sono 18 metri cubi di benzina. […] La zona rossa dove si trova il relitto è presidiata 24 ore su 24 dalle motovedette della capitaneria di porto. E secondo un’ordinanza al momento valida ad oltranza, nessun pescatore, diportista, sommozzatore o nuotare può avvicinarsi a meno di 200 metri dal punto in cui è affondato il Bayesian. […]

