CARREFOUR RITIRA TUTTI I COLTELLI IN VENDITA DAGLI SCAFFALI DEI SUOI SUPERMERCATI ITALIANI – LA DECISIONE ARRIVA SU SUGGERIMENTO DELLA PROCURA DI MILANO, PER EVITARE GESTI DI EMULAZIONE DOPO GLI ACCOLTELLAMENTI NEL CENTRO COMMERCIALE MILANOFIORI DI ASSAGO – L'UNICA VITTIMA DELL'ATTENTATO, IL 47ENNE LUIS FERNANDO RUGGIERI, NON SAREBBE DOVUTO TROVARSI ALLE CASSE IERI SERA, QUANDO È STATO COLPITO DALLA FURIA DI ANDREA TOMBOLINI...

1. ACCOLTELLATI A MILANO: PM,VIA COLTELLI DA NEGOZI CARREFOUR

(ANSA) - La Procura di Milano ha suggerito a Carrefour di ritirare dagli scaffali di tutti i suoi supermercati italiani i coltelli in vendita. Un invito, secondo quanto si apprende in ambienti giudiziari milanesi, per il timore di eventuali episodi di emulazione dopo quanto accaduto ieri sera nel punto vendita della catena della grande distribuzione ad Assago, nel Milanese.

2. LUIS FERNANDO RUGGIERI, IL DIPENDENTE CARREFOUR UCCISO AD ASSAGO: LA LAUREA DURANTE IL LOCKDOWN, «NON DOVEVA ESSERE ALLE CASSE»

Pierpaolo Lio per www.corriere.it

LUIS FERNANDO RUGGIERI

Giovedì il 46enne Andrea Tombolini ha afferrato un coltello dall'espositore all'interno del supermercato Carrefour nel centro commerciale Milano Fiori di Assago, a Milano, e ha colpito cinque persone, fra le quali il calciatore del Monza Pablo Marì, uccidendone una, il 47enne Luis Fernando Ruggieri. L'aggressore è stato bloccato e portato in caserma: ora è accusato di omicidio e tentato omicidio

I fendenti lo raggiungono alle casse, dove lui non avrebbe dovuto esserci. «È stato sfortunato», spiegava poche ore dopo Giovanna Fontana, ex cassiera al Carrefour di Assago, oggi in pensione. Luis Fernando Ruggieri, il 47enne dipendente accoltellato a morte giovedì dalla folle furia di Andrea Tombolini, lavorava infatti in reparto. Acque minerali, quello era il suo settore di competenza. «Ma a volte gli chiedevano di aiutare in cassa, può succedere». Dal 2017 abitava con la compagna a Trezzano sul Naviglio, dall'estate scorsa si era ritrasferito a Milano.

Luis era arrivato nel colosso francese della grande distribuzione solo da tre anni, dopo una lunga carriera in Esselunga («21 anni e mezzo», scriveva lo stesso Luis nel suo profilo LinkedIn) è una serie di brevi esperienze formative in Auchan, Amazon, Eurospin. Di origini boliviane, adottato da una famiglia italiana, Luis aveva studiato al liceo scientifico Piero Bottoni. Poi, la decisione di affrontare da studente lavoratore il Politecnico: Ingegneria informatica.

La laurea però la conseguirà più tardi, approfittando della pausa forzata del lockdown, in Scienze biologiche. «Per non sprecare il tempo in attesa di un lavoro nel periodo del lockdown - spiegava - ho ricominciato a studiare. Per interesse privato, in futuro vedremo». La sua scelta era caduta su un ateneo online, Unicampus, per non restare con le mani in mano e «non ostacolare eventuali opportunità lavorative come questo percorso in Carrefour».

«Era mio figlio, un bravo ragazzo, un lavoratore, pugnalato alla schiena da un pazzo», ha detto il padre Federico Ruggeri, rientrando a casa con la voce rotta dal pianto. «L'ho adottato da piccolino, l'ho amato sempre e lui mi voleva un bene dell'anima». «Ha sempre cercato di migliorarsi», ha aggiunto.

