27 giu 2019 19:53

CARTA CANTA – IL CANTANTE RACCONTA LA VICENDA DEL FURTO ALLA "RINASCENTE": “IL RICORSO DELLA PROCURA CONTRO LA MANCATA CONVALIDA? NON NE SO NIENTE, A NOI NON È ARRIVATA NESSUNA NOTIFICA” – “ORA SONO TRANQUILLO, NON HO PAURA DEL PROCESSO. LE MAGLIETTE? NON LE HO VISTE, LE HO SOLO INTRAVISTE, POI HO SAPUTO CHE ERANO DA UOMO”