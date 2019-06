STATE IN GUARDIOLA! MENTRE SARRI ATTENDE IL VIA LIBERA DA ABRAMOVICH, RIPRENDE IL TAM TAM SU GUARDIOLA ALLA JUVE: LE VOCI INCONTROLLATE SU PEP FANNO VOLARE IL TITOLO BIANCONERO IN BORSA CON UN RIALZO DEL 5,1% - MA C'E' IL NODO INGAGGIO DA 20 MLN PER IL TECNICO CATALANO E IL SUO STAFF ("ADIDAS" E "MASERATI", SECONDO ALCUNI RUMORS, FINANZIEREBBERO L'OPERAZIONE)