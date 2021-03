O LA CARTA O LA VITA - UN UOMO È STATO TENUTO IN OSTAGGIO PER UNA NOTTE INTERA IN UNA FABBRICA DISMESSA DI CASSINA DE' PECCHI, NEL MILANESE, DA UNA BANDA CHE VOLEVA IL CODICE PIN DELLA CARTA DI CREDITO: I MALVIVENTI HANNO PRELEVATO SOLDI AGLI SPORTELLI BANCOMAT PER POTERLI SCIALACQUARE IN UNA SALA GIOCHI… - VIDEO

Da "www.repubblica.it"

uomo in ostaggio a milano per il pin 6

Un uomo tenuto in ostaggio per una notte intera in una fabbrica dismessa di Cassina de' Pecchi, nel Milanese, da una banda che da lui voleva non solo il cellulare e gli abiti, ma soprattutto il codice della carta di credito per poter fare prelievi agli sportelli bancomat e per utilizzarla in una sala giochi. Le indagini dei carabinieri di Cassano d'Adda hanno permesso di arrivare agli arresti di quattro persone con l'accusa di sequestro di persona, rapina e minaccia aggravata, violenza privata, lesioni personali e indebito utilizzo di carte di credito.

