DAGONEWS

sex with presidents by eleanor herman

Se le scappatelle di Bill Clinton e Donald Trump vi hanno appassionato, non avete idea di cosa hanno combinato i Presidenti americani che prima di loro si sono susseguiti allo Studio Ovale. Un viaggio negli appetiti sessuali di questi uomini viene servito nel libro “Sex with Presidents” di Eleanor Herman.

Warren Harding, presidente degli Stati Uniti dal 1921 al 1923, si chiudeva nel guardaroba con debuttanti, attrici, mogli, vedove, prostitute e adolescenti “per attutire il rumore” di una trombata. Scriveva lettere volgari alle sue amanti e amava quando lo facevano strisciare a terra, insultandolo.

Thomas Jefferson, presidente dal 1801 al 1809, ebbe relazioni con una delle sue schiave e mise al mondo una prole di razza mista alla quale lasciò le fibbie delle scarpe, gli occhiali e un calamaio. Aaron Burr, il suo vice presidente, era noto a Washington per “deflorare vergini, sedurre mogli, violentare schiave e prendere tangenti”.

grover cleveland maria halpin

Grover Cleveland, presidente dal 1885 al 1889, fu un altro stupratore. Invitò Maria Halpin - una vedova alta, giovane e carina - a cena e, non appena furono soli, "con la forza e violenza" abusò di lei. Nella cultura brutale di quel periodo, la resistenza della donna era considerato un "vivace preliminare". La gravidanza era solo "un segno sicuro che aveva apprezzato il sesso".

Il bambino nato dalla violenza venne messo in un orfanotrofio. Maria iniziò a bere e alla fine venne rinchiusa in matrimonio contro la sua volontà. Con somma ipocrisia, Cleveland andava in giro a parlare di “onestà e responsabilità”.

franklin d. roosevelt e la moglie

I suoi sostenitori, che sapevano di Maria, definirono la donna una “prostituta ubriaca”. Lei morì nel 1902, all'età di 62 anni, di polmonite. Il figlio divenne un medico e morì nel 1947.

Woodrow Wilson, presidente dal 1913 al 1921, era un altro a cui piaceva la compagnia delle donne "argute e vivaci". Peccato che la moglie fosse interessata solo ad aiutare i poveri. Wilson preferiva Edith, la sua amante: «Andavano in campagna, parcheggiavano e chiudevano le tende dei finestrini dell’auto».

dwight eisenhower kay summersby

La polio non ha frenato le attività di Franklin D. Roosevelt. Ha avuto una lunga storia d'amore con Lucy Mercer e la sua giustificazione era che sua moglie Eleanor "non amava il sesso". Almeno fino a quando Lorena Hickok non le fece capire che le piacevano le donne.

Per inciso, questo è non l'unico esempio di relazioni omosessuali nel libro: James Buchanan, il presidente responsabile della guerra civile nel 1861, "ebbe una relazione di 13 anni con un uomo".

La seconda guerra mondiale ha certamente avuto un impatto su Dwight Eisenhower. Si innamorò della sua autista, Kay Summersby, ma fu ostacolato dalla sua "disfunzione erettile legata all'età".

jfk

John F. Kennedy è sempre considerato un donnaiolo che affermava di avere l'emicrania se non dormiva ogni giorno con una ragazza fresca. Con JFK, nessuna donna era al sicuro, "non tua moglie, tua madre o tua sorella". Le prostitute dovevano essere sempre a disposizione per tirarlo su prima delle apparizioni pubbliche.

Eppure Kennedy era affetto da clamidia ed eiaculazione precoce. Marilyn Monroe raccontò: «Un minuto ed è già fuori. Brutale e superficiale a letto». Angie Dickinson, tuttavia, lo ricordò come «i migliori 60 secondi della mia vita». Con Marlene Dietrich durò il lusso di sei minuti: «Ho guardato il mio orologio…»

marilyn monroe

Lyndon B. Johnson era un uomo volgare che, urinando sotto gli occhi di un legislatore, disse: «Hai mai visto qualcosa di così grande?». Johnson apprezzava le belle donne: «Non sopporto di vedere in giro una donna brutta o grassa». I registri mostrano molti lunghi incontri nello Studio Ovale con le donne. I servizi segreti avevano installato un cicalino per avvertire Johnson dell'arrivo di sua moglie, dandogli il tempo di tirarsi su i pantaloni.

Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan, la dinastia Bush e Barack Obama non sono menzionati nel libro di Herman, anche se di Richard Nixon si dice abbia avuto un'avventura, nel 1966, con una cameriera di Hong Kong «che l'FBI credeva fosse una spia dei cinesi».

bill clinton monica lewinsky

Di Bill Clinton e della relazione con Monica Lewinsky si sa praticamente tutto mentre per quanto riguarda Donald Trump, a parte "due minuti di pessimo sesso" con una pornostar chiamata Stormy Daniels alla quale sono stati dati 130.000 dollari per tacere, le prove delle sue scappatelle sono scarse.

lyndon b. johnson donald trump stormy daniels thomas jefferson woodrow wilson warren harding angie dickinson e jfk grover cleveland marlene dietrich