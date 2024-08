CASA KENNEDY MEGLIO DI QUELLA DEL GRANDE FRATELLO - KATHLEEN, FIGLIA DELLO SVALVOLATISSIMO ROBERT F. KENNEDY JR., NEGA DI AVERE UNA RELAZIONE CON BEN AFFLECK. MA PER I TABLOID I DUE "SI FREQUENTANO DALLA SCORSA PRIMAVERA" - IN UN'INTERVISTA DEL 2012, "KICK" RIVELO': "SE VOTASSI REPUBBLICANO MIO PADRE MI VOLTEREBBE LE SPALLE PER SEMPRE" (ORA LUI APPOGGIA TRUMP) - QUANDO RFK DECAPITÒ UNA BALENA E LA LEGÒ AL TETTUCCIO DELL'AUTO, GUIDANDO PER CINQUE ORE...

1. LA FIGLIA DI BOB KENNEDY JR, IL GOSSIP SU BEN AFFLECK E LA VECCHIA STORIA CHE TORNA: «PAPÀ DECAPITÒ UNA BALENA»

Estratto dell'articolo di Irene Soave per il "Corriere della Sera"

robert f. kennedy jr. e la figlia kick

«Mio padre ha decapitato la balena con una motosega, l’ha legata al tettuccio dell’auto e ha guidato per cinque ore: dalla testa della balena colavano liquidi puzzolenti che entravano dal finestrino e finivano sulle auto vicine, è stato un viaggio disgustoso. Ma per noi era una scena normalissima».

Questo è, più o meno, il resoconto più bizzarro tra le tante notizie che circolano su Robert F. Kennedy Jr., […] L’aneddoto della balena, alla sua reputazione, non sembra aver fatto un graffio. È uscito sulla rivista Town and Country dodici anni fa, e fa riferimento all’estate del 1994. Sulla spiaggia vicina alla villa al mare di famiglia, in Massachusetts, si era spiaggiata una balena morta; RFK Jr., appassionato di biologia marina, voleva portarla a casa, per studiarla.

Ma perché questa storia è stata ripescata ora? La spiegazione ha a che fare con la campagna elettorale, certo, ma ancora di più con la rottura dell’estate: quella tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, che si sono lasciati per la seconda volta. Il 20 agosto lei ha presentato istanza di divorzio a Los Angeles. […]

ben affleck e kathleen kick kennedy

Poi, nella caccia alle cause, sono spuntati un nome, un soprannome e un cognome. Il nuovo amore di Ben Affleck: i due vengono avvistati insieme dai paparazzi almeno dalla scorsa primavera, anche se gli amici di lei negano. E lui ieri ha smentito: «Non si frequentano — ha fatto sapere Jen Allen, portavoce dell’attore — Non c’è nulla di vero in tutto questo». Lei è Kathleen Alexandra «Kick» Kennedy, classe 1988, attivista e socialite: deve il soprannome all’antenata Kick, sorella di JFK e del nonno RFK, morta in un incidente aereo a soli 28 anni nel 1948, come poi capitò ad altri parenti stretti.

robert f. kennedy jr. orso

Il cognome è invece quello del papà Robert F. Kennedy Jr. Proprio l’ex candidato indipendente: orfano precoce di Robert Kennedy, ambientalista complottista, russofilo fino a dire che da presidente preferirebbe che nella Nato ci fosse Mosca piuttosto che Kiev, fondatore di un movimento molto amato dai no-vax. […]

I pettegoli di tutto il mondo, cercando notizie su chi fosse la nuova compagna di Ben Affleck, non hanno tardato a trovare la sua intervista del 2012 a Town and Country, con dentro la storia della balena. E una dichiarazione che dodici anni dopo suona ancora più strana. Nell’intervista Kick parla di suo padre, e dice che «l’unica condizione a cui mi volterebbe le spalle per sempre è che io votassi repubblicano». Dodici anni dopo, il sostegno ai repubblicani viene proprio da lui.

2. KERRY KENNEDY, DISGUSTOSO L'ABBRACCIO DI MIO FRATELLO A TRUMP. LA FIGLIA DI BOB, 'MIO FRATELLO TRADISCE VALORI DELLA FAMIGLIA'

kerry kennedy

(ANSA) - "Sono indignata e disgustata dall'immagine del corpo di mio fratello stretto in un abbraccio adolescenziale a Donald Trump. Se papà, il vero Robert Kennedy, fosse vivo oggi, detesterebbe tutto ciò che Trump rappresenta". Lo spiega Kerry Kennedy, settima degli undici figli di Bob Kennedy e nipote di Jfk, in un'intervista a La Stampa dove prende pubblicamente le distanze dalla decisione di suo fratello, Robert Kennedy Jr, di sostenere l'ex presidente repubblicano a novembre.

robert f. kennedy jr. donald trump

"Nostro padre era il procuratore generale, il principale responsabile dell'applicazione della legge negli Stati Uniti - prosegue -. Avrebbe odiato le menzogne, l'egoismo, la rabbia, il cinismo, il razzismo e le simpatie fasciste di Donald Trump". A novembre si terranno le elezioni e secondo Kerry Kennedy la posta in gioco "non potrebbe essere più alta, ed è proprio per questo che tutta la mia famiglia si batterà duramente per eleggere Kamala Harris e Tim Walz, che sono campioni dei valori per i quali i Kennedy hanno combattuto per anni. Donald Trump è l'esatto contrario".

robert f. kennedy jr. al funerale del padre

L'ex presidente americano infatti "è una minaccia per i valori, i diritti e le libertà più elementari che sono alla base della nostra identità di americani. È una minaccia per il diritto delle donne di controllare il proprio corpo, di vivere in comunità al sicuro dalla violenza delle armi e di amare chi si ama". Trump ha detto di voler scoprire la verità sull'omicidio dello zio di Kerry, il presidente Kennedy ucciso a Dallas. "Penso che sia un capitolo molto doloroso nella storia della mia famiglia, e penso che non ci sia nessun omicidio che sia stato indagato più a fondo - conclude -. Trump vuole solo strumentalizzarlo per appellarsi alle persone che hanno teorie cospirative, a chi ha questo modo malsano di affrontare la vita". (ANSA).

