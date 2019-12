CASALINO RISPONDE AL FOTO-FLASH DI DAGOSPIA: “QUELLA APPARSA IN FOTO È UNA CLASSICA DISPOSIZIONE PROTOCOLLARE. I LEADER, PROTAGONISTI, SONO SEDUTI UNO DI FRONTE ALL’ALTRO E I PIÙ STRETTI COLLABORATORI PRENDONO POSTO A SEGUIRE – OGNI LEADER AVEVA DI FIANCO IL PROPRIO COLLABORATORE E L’ORDINE ERA STATO CONCORDATO

DAGO-FLASH! IL VERTICE MERKEL-CONTE-MACRON? LO PRESIEDE ROCCO CASALINO!

ROCCO CASALINO CONTE MERKEL MACRON

LA REPLICA DI “CHIGI” AL FLASH DI DAGOSPIA

In merito alla foto pubblicata sul sito Dagospia del trilaterale tra Conte, Merkel e Macron e il commento sulla predisposizione al tavolo dei leader e dei loro prossimi collaboratori, si precisa che quella apparsa in foto è una classica predisposizione protocollare. Un formato tipico degli incontri politico-diplomatici dove i leader, protagonisti, sono seduti uno di fronte all’altro e i più stretti collaboratori prendono posto a seguire. Infatti, nella suddetta circostanza, ogni leader aveva di fianco il proprio collaboratore e l’ordine dei posti al tavolo era stato precedentemente concordato tra i tre protocolli secondo un setting consolidato. Il Portavoce del Presidente del Consiglio, infatti, ha partecipato all’incontro così come il portavoce della Cancelliera Angela Merkel.

