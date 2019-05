LA SUPER CHAMPIONS SPACCA IL CALCIO – CAIRO AFFOSSA IL PROGETTO VOLUTO DA ANDREA AGNELLI, CAPO DELL’ECA, UEFA E TOP CLUB EUROPEI: " SAREBBE UN ATTENTATO AL CALCIO, NON SI VA A GIOCARE NELLE COPPE AD INVITI, NEMMENO FOSSE UNA CENA DI GALA PER POCHI RICCHI ELETTI DAL SIGNORE. COME SI PUÒ PENSARE DI METTERE IL CAMPIONATO IN SETTIMANA E NEMMENO POTER COMPETERE PER I POSTI CHAMPIONS PERCHÈ SONO GIÀ ASSEGNATI?"