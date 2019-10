CASAMONICA STYLE - DOPO LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE, A ROMA È TANA LIBERA TUTTI E A PRATI SPUNTA UN TIZIO CON LA FELPA BRANDIZZATA CON IL NOME DEL CLAN SINTI - VA IN GIRO SERENO E COMPIACIUTO OSTENTANDO LA SCRITTA. MA DOVE L’HA COMPRATA? C’È UN OFFICIAL STORE DELLE FAMIGLIE CRIMINALI?

Floriana Bulfon per www.repubblica.it

LA FELPA DEI CASAMONICA

Mafia Capitale si è dissolta: non era mafia, ma solo bande. E i banditi hanno da sempre il loro fascino. Soprattutto a Roma, dove la Magliana si è trasformata da romanzo criminale a fenomeno popolare, confondendo fiction e verità nell'esaltazione del Freddo, del Libano, del Dandi e del Nero, che poi sarebbe il giovane Massimo Carminati: le loro frasi sono entrate nel linguaggio comune, condivise a ogni livello sociale e in ogni quartiere.

casamonica

Oggi, nel clima di tana-libera-tutti che si respira dopo la sentenza della Cassazione, anche altri gruppi che la procura considera mafia diventano un logo da esibire. Così a pochi metri da San Pietro e dal Tribunale, nel signorile quartiere di Prati, si può incontrare in un bar gelateria una persona con la felpa marchiata Casamonica. Va in giro, sereno e compiaciuto, ostentando sulla schiena una grande scritta con il nome della famiglia accusata di usura, estorsione, traffico di droga e associazione mafiosa.

i clan mafiosi di roma

Chissà cosa aveva in testa l'uomo che ha comprato o si è fatto realizzare la maglia spot per il clan. Non conosciamo il suo nome. Si è allontanato tranquillo a bordo di una Smart intestata a una persona che non risulta avere precedenti penali, né rapporti diretti con i brutali picchiatori della periferia, violenti persino con una donna disabile. Chi siano i Casamonica, però, oggi lo sanno tutti: forse i giudici non li riconosceranno come una mafia, ma di sicuro non c'è niente di cui essere orgogliosi.

