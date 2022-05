27 mag 2022 18:24

CASAMONICA STYLE: STRAFOGARSI DI CIBO COSTOSO SENZA PAGARE - ARRESTATI TRE MEMBRI DEL CLAN MAFIOSO PER UNA CENA A BASE DI PESCE IN UN RISTORANTE DI LATINA PER UN CONTO DI 1.600 EURO: CARCERE PER DIEGO, 43 ANNI; DOMICILIARI PER GUIDO, 23 ANNI E MARCO, 23 ANNI - I TRE SONO ACCUSATI DI ESTORSIONE E TENTATA ESTORSIONE, VISTO CHE HANNO PROVATO A FARSI CONSEGNARE ALTRO DENARO - LA DENUNCIA DEGLI IMPRENDITORI CHE NON SI SONO PIEGATI...