LET’S TWEET AGAIN! – NEMMENO 24 ORE A “TEMPTATION ISLAND” CHE GIÀ VEDIAMO IL GRANDE CLASSICO DELL’ISOLA DELLE CORNA: LO PSICODRAMMA MASCHILE – A INFIAMMARE I SOCIAL SONO IL 21ENNE TOMMASO, FIDANZATO CON LA 40ENNE VALENTINA: “IL PROBLEMA NON È LA DIFFERENZA D’ETÀ, È CHE VIVI A CASA CON LA SUOCERA” – ELETTRA LAMBORGHINI: “UNO COME TOMMASO LO MANDEREI AL MANICOMIO. AL PRIMO VIDEOCLIP CO LA CHIAPPA DE FORA…” – "MANUELA, MANCO A UNA MERDA PESTATA DIREI CERTE COSE” - VIDEO: STE PRENDE A PUGNI IL POUF