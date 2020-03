I CASI DI CORONAVIRUS NEL MONDO (87 MILA) HANNO SUPERATO PER LA PRIMA VOLTA QUELLI DELLA CINA (80.860) - LA BAVIERA HA DICHIARATO LO STATO DI CALAMITÀ - ANCHE IN SPAGNA L’EMERGENZA DIVENTA PIÙ DRAMMATICA: LO STATO D'ALLERTA DURERÀ PIÙ DEI 15 GIORNI ANNUNCIATI…

poliziotto wuhan

CORONAVIRUS: IL RESTO DEL MONDO HA PIÙ CONTAGI DI CINA

(ANSA) - I casi di coronavirus fuori dalla Cina hanno superato per la prima volta quelli nel Paese asiatico. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dalla Johns Hopkins University i contagiati nel mondo sono 87.000 contro gli 80.860 dichiarati dalle autorità cinesi. Anche le persone morte fuori dalla Cina sono di più: 3.241 oggi, contro 3.208 vittime in Cina.

CORONAVIRUS: BAVIERA DICHIARA STATO CALAMITÀ

(ANSA) - La Baviera ha dichiarato lo stato di calamità, "e questo vale da subito". Lo ha detto il ministro presidente Markus Soeder a Monaco.

strade deserte madrid

CORONAVIRUS: VIDEO RIUNIONE MINISTRI UE SALUTE-INTERNO

(ANSA) - Alle ore 11 si svolgerà la prima riunione in videoconferenza dei 56 ministri europei della Salute e dell'Interno sull'epidemia di coronavirus. A presiederla saranno i commissari Ue per la gestione delle crisi, la salute e gli Affari interni, Lenarcic, Kyriakides e Johansson. Ne dà notizia su Twitter il commissario Lenarcic, sottolineando: "ci concentreremo sulla disponibilità di materiale protettivo e la gestione dei confini per assistere gli Stati membri nel dare la migliore risposta europea possibile".

strade deserte e bar chiusi a pamplona

CORONAVIRUS: MADRID, ALLERTA DURERÀ PIÙ DI 15 GIORNI

(ANSA) - Lo stato d'allerta per l'emergenza coronavirus in Spagna durerà più dei 15 giorni annunciati. Lo ha dichiarato alla radio RNE José Luis µbalos, ministro dei Trasporti. "In due settimane non riusciremo a vincere questa battaglia", ha detto mentre continuano a salire i contagi nel Paese. Sono finora 7.900 i positivi al Covid-19 e 295 le vittime.