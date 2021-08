CASI RECORD IN GIAPPONE, IL GOVERNO CHIEDE AI MALATI LIEVI DI CURARSI A CASA - I MEDICI NIPPONICI TEMONO CHE QUESTA DECISIONE POSSA METTERE A RISCHIO LA VITA DI MOLTE PERSONE - L'OPPOSIZIONE SI E' E' DETTA CONTRARIA AL PROVVEDIMENTO, TANTO CHE IL MINISTRO DELLA SANITA' HA CHIARITO CHE "SE LE COSE NON ANDRANNO COME CI ASPETTIAMO, POSSIAMO FARE MARCIA INDIETRO" - E MENTRE PROSEGUONO LE OLIMPIADI, MERCOLEDì A TOKYO SONO STATI SEGNALATI 4.166 NUOVI CASI...

Dagotraduzione dalla Reuters

Covid a Tokyo

Ieri il Giappone ha avvertito che le infezioni da coronavirus stanno aumentando a un ritmo senza precedenti: i nuovi casi hanno raggiunto un livello record a Tokyo, mettendo in ombra le Olimpiadi e aumentando i dubbi sulla gestione della pandemia da parte del governo.

La variante Delta sta portando a una diffusione di infezioni «mai vista in passato», ha affermato il ministro della Sanità Norihisa Tamura, che ha difeso la scelta del governo di chiedere ai pazienti con sintomi più lievi di isolarsi a casa invece di presentarsi in ospedale.

Covid a Tokyo 2

«La pandemia è entrata in una nuova fase... Se non abbiamo abbastanza letti, non possiamo portare le persone in ospedale. Stiamo agendo preventivamente su questo fronte», ha detto Tamura al parlamento. Ma è possibile che la decisione venga annullata per le critiche ricevute dai medici, allarmati che possa mettere a rischio le vite delle persone.

«Se le cose non andranno come ci aspettiamo, possiamo annullare la politica», ha detto Tamura, aggiungendo che il cambiamento di politica è stato una mossa per affrontare la diffusione inaspettatamente rapida della nuova variante.

Norisha Tamura

Il Giappone ha visto un forte aumento dei casi di coronavirus. Mercoledì Tokyo ha registrato un record di 4.166 nuovi casi. Il primo ministro Yoshihide Suga ha detto lunedì che solo i pazienti COVID-19 che erano gravemente malati e quelli a rischio di diventarlo sarebbero stati ricoverati in ospedale, mentre gli altri si sarebbero isolati a casa, un cambiamento nella politica che alcuni temono potrebbe portare ad un aumento dei decessi.

A chiedere che il provvedimento venga ritirato, oltre ai membri dell’opposizione, sono anche i funzionari del Partito Liberal Democratico al governo. La protesta è un'altra battuta d'arresto per Suga, che ha visto crollare il sostegno sulla sua gestione della pandemia in vista delle elezioni generali che si terranno quest'anno.

Il premier Suga

I sondaggi hanno mostrato che molti giapponesi si sono opposti allo svolgimento delle Olimpiadi e il paese è rimasto indietro negli sforzi per contenere la pandemia e vaccinare la popolazione. Suga e gli organizzatori delle Olimpiadi hanno affermato che non vi è alcun legame tra le Olimpiadi e il picco di casi.

Ma secondo il principale consigliere medico Shigeru Omi aver ospitato i Giochi potrebbe aver influito sul sentimento dell’opinione pubblica, diminuendo la credibilità delle istituzioni e delle restrizioni richieste ai cittadini. Omi ha suggerito di imporre lo stato d’emergenza nazionale.

giapponesi contrari alle olimpiadi

«I leader politici stanno inviando messaggi al pubblico, ma probabilmente non in modo così forte e coerente come sperato», ha detto Omi. «Stiamo vedendo emergere cluster COVID-19 in modo più ampio, anche nelle scuole e negli uffici», ha affermato.