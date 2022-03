CASINO ROYAL - IL PRINCIPE HARRY HA FATTO SAPERE CHE NON RIENTRERA' A CASA PER LA MESSA IN ONORE DI FILIPPO - IL MOTIVO? VUOLE CHE IL GOVERNO GLI PAGHI LA SCORTA PERCHE' NON SI SENTE AL SICURO IN INGHILTERRA - COSA PENSA LA MOGLIE MEGHAN, FERVENTE ANIMALISTA, DELLA FOTO APPARSA IN RETE CHE RITRARE IL MARITO IN SELLA A UN TORO DURANTE UN RODEO IN TEXAS?

1. UN ALTRO DOLORE PER LA REGINA ELISABETTA: HARRY NON TORNERÀ A CASA PER LA MESSA IN ONORE DI FILIPPO

Mario Manca per Vanity Fair

Da quando ha scelto di trasferirsi in California e di costruirsi una vita lì, insieme a Meghan Markle e ai piccoli Archie e Lilibet Diana, Harry è sempre più isolato e sempre più propenso a limitare il più possibile i contatti con la famiglia Windsor. È dall'inaugurazione della (brutta) statua in onore di Lady Diana che il Duca di Sussex non mette piede a Londra e, a quanto pare, non sarà molto vicino il giorno in cui lo farà. Qualcuno sperava di rivederlo il 29 marzo, in occasione della messa di ringraziamento in onore del nonno Filippo, scomparso il 9 aprile del 2021, ma è notizia di poche ore che Harry non ci sarà.

Il motivo, secondo alcuni, è semplice, ed è legato al fatto che il principe Harry sia nel pieno della battaglia legale contro il governo britannico in merito alle mancate misure di sicurezza nei confronti dei Sussex quando tornano nel Paese.

Pare che Harry questo dettaglio volesse tenerlo segreto per non indispettire i contribuenti, ma il problema resta: i Sussex non tornano in Inghilterra fino a quando il governo non pagherà loro una scorta in grado di proteggerli adeguatamente. Una notizia che fa storcere il naso a molti - perché mai il governo dovrebbe garantire la protezione a un privato cittadino quando potrebbe pagarsela di tasca propria? -, soprattutto per via del rapporto che lo legava al nonno Filippo.

Il dolore più grande, però, lo lascia nel cuore della regina Elisabetta, da poco ripresasi dal Covid, e lontana da Harry da un anno, senza aver avuto ancora la possibilità di conoscere la piccola Lilibet Diana che porta il suo stesso nome. Chris Ship spiega che «il Duca di Sussex ha intenzione di visitare la Regina, sua nonna, il prima possibile. Ma il suo ufficio non dice quando sarà». Intanto, pare che Harry abbia in programma di volare in Europa per gli Invictus Games che si terranno a metà aprile all'Aia, ma il problema della mancata scorta e del fatto che dica di non sentirsi al sicuro nel Regno Unito resta.

2. IL PRINCIPE HARRY IN VERSIONE COWBOY A UN RODEO IN TEXAS

Da Tgcom24.mediaset.it

Gira solo una foto del principe Harry in versione cowboy mentre partecipa a un rodeo in Texas. Già perché la moglie Meghan Markle attivista per i diritti degli animali potrebbe non aver gradito la presenza del duca di Sussex alla competizione sportiva tipicamente americana che vede esibirsi i tori. Il fratello di William è stato fotografato durante l’evento Stockyards Rodeo a Fort Worth con un cappello di feltro verde in testa e una maglietta con le maniche rimboccate.

Chi lo ha avvistato ha riferito al Daily Mail che è stato "scioccante" vedere Harry partecipare a un evento che è stato a lungo una parte fondamentale della cultura statunitense e visto che la moglie è una attivista per i diritti degli animali. «La cosa divertente – ha detto l’insider - è che la maggior parte delle persone non l’ha riconosciuto o non se ne è preoccupata».

Secondo People, l'ex cavaliere di tori diventato allenatore Cory Melton, che ha partecipato all'evento, ha pubblicato e cancellato la stessa immagine del Duca, sostenendo che Harry ha fatto una battuta sulla sua capacità di competere al rodeo.

