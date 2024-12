IL CASO BOCCIA STA INTASANDO LE PROCURE D'ITALIA – DOPO L’ESPOSTO PRESENTATO DA SANGIULIANO CONTRO “REPORT” PER AVERE DIFFUSO L’AUDIO DI UNA SUA TELEFONATA CON LA MOGLIE FEDERICA CORSINI, LA PROCURA DI TORRE ANNUNZIATA VUOLE VERIFICARE SE CI SONO STATI CONTATTI TRA MARIA ROSARIA BOCCIA E GLI AUTORI DEL SERVIZIO DELLA TRASMISSIONE DI RAI 3 – I LEGALI DI GENNY CONTESTANO LA “CAPTAZIONE ABUSIVA” DI UNA CONVERSAZIONE PRIVATA E LA RILEVAZIONE DI ATTI COPERTI DA SEGRETO D'UFFICIO – ANCHE LA PROCURA DI ROMA HA ACQUISITO LA REGISTRAZIONE DELLA PUNTATA DI “REPORT”… – VIDEO

Vogliono verificare se ci sono stati contatti tra l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia e gli autori del servizio andato in onda domenica scorsa su Report. Vogliono capire in cosa sono consistiti i rapporti tra l'imprenditrice vesuviana che aspirava a diventare consulente per il ministero della Cultura e quanti hanno lavorato sul servizio culminato nella pubblicazione di una conversazione tra l'ex ministro Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini.

È questa la traccia investigativa su cui sono al lavoro i pm della Procura di Torre Annunziata, all'indomani della denuncia sporta dal penalista Silverio Sica, in nome e per conto di Sangiuliano. Captazione abusiva di una conversazione privata, rilevazione di atti coperti da segreto d'ufficio, in uno scenario in cui - al netto della rilevanza del fatto - vanno verificate le possibili violazioni della privacy dei due coniugi.

[…] Siamo all'inizio dello scorso agosto, in un paesino nei pressi di Terni, quando Sangiuliano - secondo la denuncia - si vede costretto a raccontare alla moglie particolari sulla relazione con l'aspirante consulente. È preoccupato - si legge - perché teme che la Boccia sollevi una sorta di scandalo. L'aspirante consulente riesce ad ascoltare il chiarimento intercorso tra il ministro e la moglie.

Sempre secondo la ricostruzione della difesa, al vaglio della Procura, la Boccia - in modo furtivo - avrebbe registrato il contenuto della conversazione, realizzando un audio che poi - sempre in modo clandestino - sarebbe stato trasmesso a Report.

Verifiche in corso, mentre ieri l'imprenditrice di Pompei è tornata alla carica, con una lettera indirizzata all'ad della Rai Gianpaolo Rossi, per chiedergli di intervenire sulle modalità con cui l'informazione della tv pubblica si sta occupando delle notizie che la riguardano.

Sangiuliano resta al centro di due indagini condotte a Roma. C'è un fascicolo in cui l'ex ministro è ritenuto parte offesa, in un'inchiesta in cui Boccia è indagata per minaccia a corpo politico dello Stato; e un altro fascicolo per peculato, in cui si punta a verificare se la presenza dell'aspirante consulente abbia rappresentato un danno alle casse dello Stato (circostanza smentita da Sangiuliano nel corso di un'intervista al Tg1).

Ieri la Procura di Roma ha acquisito la registrazione della puntata di Report e, in particolare, l'audio della telefonata tra Boccia e il consigliere diplomatico del ministero Clemente Contestabile (non indagato), relativa all'organizzazione del G7 Cultura della scorsa estate. Nel colloquio tra l'imprenditrice e Contestabile, si parla di una riunione organizzativa in vista dell'evento di Pompei.

Ma torniamo a Torre Annunziata. Obiettivo dei pm è capire se ci sono altri rischi di diffusione di contenuti sensibili: ci sono altri audio da far girare nel circuito mediatico?

