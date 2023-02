CASO CHIUSO? MICA TANTO - A 54 GIORNI DALLA LORO SCOMPARSA, SONO STATI RITROVATI E ARRESTATI CONSTANCE MARTEN, 35ENNE ARISTOCRATICA BRITANNICA IMPARENTATA CON LA FAMIGLIA REALE, E IL COMPAGNO MARK GORDON, UN PREGIUDICATO CHE HA SCONTATO VENT’ANNI DI CARCERE IN AMERICA PER STUPRO, A 54 GIORNI DALLA LORO SCOMPARSA - I DUE ERANO SPARITI IL 5 GENNAIO, QUANDO LA LORO AUTO ERA STATA TROVATA BRUCIATA AI BORDI DI UNA STRADA NEL NORD DELL’INGHILTERRA - MANCA ANCORA IL LORO FIGLIO, NATO LO SCORSO GENNAIO: GLI INVESTIGATORI TEMONO IL PEGGIO…

Estratto da www.leggo.it

Il giallo Constance Marten che da settimane appassiona gli inglesi potrebbe assumere le tinte di un noir. È stata ritrovata la 35enne aristocratica britannica imparentata con la famiglia reale scomparsa nelle scorse settimane insieme al compagno Mark Gordon, un pregiudicato naturalizzato americano, rimpatriato nel Regno Unito dopo una condanna a 20 anni di carcere per violenza sessuale negli Usa.

NEONATO SCOMPARSO, SI TEME IL PEGGIO

La coppia è stata rintracciata da Scotland Yard a Brighton, nel sud dell'Inghilterra, ma senza il figlio neonato, un bambino nato lo scorso gennaio. Ora sia Marten sia Gordon sono in stato di arresto. […] Gli investigatori stanno interrogando i due, che restano in custodia in attesa dell'eventuale contestazione di reati. Mentre investigazioni vengono condotte a tappeto nella zona del fermo, con perquisizioni di casolari, di aree isolate e caccia a possibili testimoni nel vicinato: alla ricerca del neonato, sulla cui sorte si teme il peggio.

CHI SONO CONSTANCE MARTEN E MARK GORDON

[…] La coppia era scomparsa dal 5 gennaio, quando la loro auto era stata trovata bruciata ai bordi di una strada nel nord dell’Inghilterra. Constance e Mark erano stati cacciati lo scorso agosto dal loro appartamento nell’Est di Londra, accusati di non pagare l’affitto e di danneggiamenti: da allora hanno vissuto spostandosi di città in città e dormendo in Airbnb, grazie ai fondi pressoché illimitati di lei. Ma all’inizio di gennaio sono svaniti nel nulla: si presume che la giovane in quei giorni abbia anche dato alla luce il bambino, forse in quella stessa macchina poi bruciata e che era stata acquistata poco prima pagando in contanti.

LA FUGA

Constance e Mark, nella notte del 6 gennaio, hanno preso quindi un taxi per andare sulla costa orientale dell’Essex, percorrendo 400 chilometri e pagando con un malloppo di banconote: si pensa che volessero imbarcarsi su un traghetto per l’Europa, ma poi il giorno dopo sono stati avvistati a Colchester, sempre nell’Essex, e infine in una stazione dell’est di Londra. Le telecamere a circuito chiuso li hanno ripresi avvolti da sciarpe e cappelli, nel chiaro tentativo di non farsi riconoscere: ma perché e da cosa fossero in fuga, resta un mistero. […]

