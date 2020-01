31 gen 2020 16:50

IL CASO DELLE EDICOLE: COME SI CAMBIA PER NON MORIRE – SI APRONO NUOVE OPPORTUNITÀ DI BUSINESS PER LE EDICOLE CHE, SE SI AFFIDANO SOLO ALLE VENDITE DEI GIORNALI, RISCHIANO L’ESTINZIONE: ORA NON SOLO È PIÙ FACILE RICEVERE GLI ARRETRATI, MA GRAZIE A UN ACCORDO CON AMAZON, DIVENTANO UN LUOGO PER RITIRARE I PACCHI DEGLI ACQUISTI ONLINE – NON SOLO: L'EDICOLANTE POTRA' FORNIRE CERTIFICATI DELL'ANAGRAFE COMUNALE - A TORINO SONO GIÀ 60 LE “EDICOLE-SPORTELLO”…