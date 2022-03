21 mar 2022 10:44

PER IL CASO DI GABRIELE MARCHETTI, RIMASTO PARALIZZATO DOPO UN INCIDENTE A “CIAO DARWIN” IL 17 APRILE DEL 2019, FINISCONO A PROCESSO QUATTRO PERSONE, TRA I QUALI DUE DIRIGENTI DI RETI TELEVISIVE ITALIANE, SOCIETÀ DI MEDIASET E PRODUTTRICE DEL PROGRAMMA - L'ACCUSA, PER TUTTI QUANTI, È LESIONI COLPOSE GRAVISSIME - PER I MAGISTRATI, NON SAREBBERO STATE UTILIZZATE LE MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE, NON E’ STATA VERIFICATA L’IDONEITA’ DEL CONCORRENTE A CUI NON SAREBBERO STATE FORNITE ISTRUZIONI E ADDESTRAMENTO…