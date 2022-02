13 feb 2022 11:15

IN CASO DI INVASIONE DELL’UCRAINA A QUALI SANZIONI CONTRO LA RUSSIA STANNO PENSANDO USA E UE? CI SARANNO MISURE CONTRO LE BANCHE (MA SEMBRA ESCLUSA, PER ORA, LA CACCIATA DI MOSCA DALLO SWIFT, IL SISTEMA DI PAGAMENTI INTERNAZIONALI), IL PUNTO PIÙ DIFFICILE SU CUI TROVARE UN ACCORDO È QUELLO DELL’ENERGIA. A RISCHIO NON C’È SOLO LA PROSECUZIONE DEI LAVORI PER IL GASDOTTO NORD STREAM 2 CHE UNIRÀ RUSSIA E GERMANIA, MA ANCHE…