1. ITA, IN FASCIA ORARIA DEL VOLO DI SALVINI PARTITI ALTRI VOLI

(ANSA) - Ita Airways in una nota, definisce "notizia destituita di qualsiasi fondamento" quella riportata dalla Stampa secondo cui l'unico volo partito oggi e non cancellato sarebbe stato quello "da Roma Fiumicino a Milano Linate a bordo del quale, tra gli altri passeggeri, viaggiava il Ministro Matteo Salvini".

Nella stessa fascia oraria - spiega il comunicato, tra le 12:00 e le 15:00 la Compagnia ha operato da Roma Fiumicino un totale di 12 voli, di cui 10 di breve-medio raggio e 2 di lungo raggio. Inoltre, da Roma Fiumicino a Milano Linate sono correttamente partiti 12 voli su un totale di 14 programmati.

"La Compagnia, che ha pianificato 10 voli aggiuntivi nel pomeriggio di oggi per ridurre i disagi dei passeggeri, si riserva eventuali azioni a tutela della propria reputazione e della correttezza del proprio operato, in una giornata fortemente impattata dal problema generalizzato a livello mondiale sui sistemi informatici che ha coinvolto tutto il trasporto aereo" conclude la nota.

2. CAOS VOLI, L’AEREO DI SALVINI È L’UNICO A PARTIRE. TRA I PASSEGGERI ESPLODE LA RIVOLTA

Lounge Ita Airways a Fiumicino. In mano a due hostess c’è un foglio con su scritto «Salvini + 4». Lo nota una passeggera che da ore, inutilmente, sta aspettando il suo volo. Il down informatico globale ha azzerato quasi la capacità di garantire le partenze aeree. È il caos puro, con milioni di passeggeri a terra, riprogrammazioni che avvengono a mano, viaggi di lavoro e di piacere rinviati. Un passeggero però riesce a raggiungere la sua destinazione, e con lui i fortunati che avevano scelto il suo stesso volo.

È Matteo Salvini, leader della Lega, vicepremier e ministro dei Trasporti, dunque il più interessato operativamente dal disagio in corso tra i membri del governo. L’aereo di Salvini da Roma Fiumicino per Milano Linate, schedulato alle 13, è l’unico a partire tra quelli di Ita Airways. Tutti gli altri della compagnia italiana, nella stessa fascia oraria – come è provato dalle foto dei tabelloni inviati a La Stampa da alcuni passeggeri – risultano cancellati

voli ita airways cancellati a fiumicino - foto la stampa

Foto del tabellone delle partenze a Roma Fiumicino inviata da una lettrice in cui si vede come tutti i voli Ita siano stati cancellati mentre il volo per Milano Linate scompare dalla lista dopo il decollo

Il volo parte in ritardo, con più di mezz’ora. Ma parte. Assieme a Salvini c’è Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, e a bordo si ritrovano con Maurizio Lupi, leader di Noi moderati, i centristi affiliati alla maggioranza. Il volo per Torino delle 13.15 pure è cancellato. Contattato da La Stampa, Molinari – che è piemontese ma volava comunque su Milano – spiega: «Lo avevo prenotato da due giorni, sarò stato più fortunato». Sicuramente gli è toccata la buona sorte di essere in compagnia del ministro e suo capopartito.

Alcuni passeggeri increduli hanno scritto a La Stampa, furibondi perché vedono Salvini attendere in un angolo della Lounge di Ita, mentre indossa gli occhiali per leggere sul cellulare, e poi fiondarsi verso il gate. È a quel punto che succede qualcos’altro di singolare. Un paio di passeggeri chiedono spiegazioni sul perché sia garantito solo il volo con a bordo il ministro Salvini. Da parte del personale non c’è una risposta convincente - raccontano i testimoni - solo imbarazzo. Ovviamente la destinazione scompare dal tabellone, dopo il decollo. Ci sono le partenze precedenti e successive, con accanto la sigla della compagnia e la scritta “cancelled”, ma quello per Linate delle 13 non c’è più.

