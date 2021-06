PER IL CASO DELLA RAGAZZA STUPRATA A SIENA, TRA I TRE FERMATI C'È ANCHE MANOLO PORTANOVA, 21 ANNI, DALLO SCORSO GENNAIO CENTROCAMPISTA DEL GENOA - LA VIOLENZA SAREBBE AVVENUTO LO SCORSO 30 MAGGIO DURANTE UNA FESTA NOTTURNA A CASA DELLA RAGAZZA - DURANTE GLI INTERROGATORI DI GARANZIA DI IERI UNO DEI DUE HA AMMESSO IL RAPPORTO MA LO HA DEFINITO “CONSENZIENTE”, L'ALTRO SI È AVVALSO DELLA FACOLTÀ DI NON RISPONDERE…

Andrea Schiappapietra per “la Stampa”

Tre ragazzi in stato di fermo, uno indagato a piede libero per un presunto caso di stupro a Siena. Tra i fermati c' è anche Manolo Portanova, 21 anni, dallo scorso gennaio centrocampista del Genoa dopo gli anni nelle giovanili della Juventus. Portanova è stato fermato mentre si trovava in vacanza nel Messinese ed è atteso a Siena per l' interrogatorio, che si terrà con ogni probabilità lunedì.

MANOLO PORTANOVA

La denuncia è arrivata da una ventunenne, lo stupro sarebbe avvenuto lo scorso 30 maggio durante una festa notturna a casa della ragazza: Portanova si trovava a Siena da alcuni giorni in vacanza, dopo la conclusione del campionato. Nei giorni successivi alla festa, poi, è poi stato convocato dalla Nazionale Under 20 a Coverciano per un paio di amichevoli. Ieri ci sono stati i primi interrogatori a Palazzo di giustizia nella città toscana. E presto ci saranno accertamenti irripetibili sui telefoni cellulari dei quattro indagati della presunta violenza sessuale di gruppo denunciata a Siena.

MANOLO PORTANOVA

Gli esami tecnici riguarderanno anche il telefono della giovane e saranno eseguiti in incidente probatorio mercoledì prossimo 16 giugno in tribunale alla presenza dei legali, del giudice e dei consulenti per accertare la presenza o meno di alcuni video e foto relativi ai fatti contestati. Le indagini si starebbero concentrando anche sugli altri partecipanti alla festa che si è tenuta in un' abitazione privata nel centro di Siena nella notte tra il 30 e 31 maggio e durante la quale sarebbe avvenuta la violenza.

manolo portanova

Durante gli interrogatori di garanzia di ieri uno dei due ha ammesso il rapporto sessuale con la ragazza ma lo ha definito «consenziente», l' altro si è avvalso della facoltà di non rispondere. L' avvocato Duccio Panti, legale di uno degli indagati, ha aggiunto: «Ci sono molte cose che non tornano. Ci sono ancora da sentire tante persone: nella casa erano in tanti ed ancora in molti non sono stati sentiti».

I legali dei due indagati hanno chiesto al giudice la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari. Il pm Nicola Marini si è opposto. Portanova è stato fermato mentre si trovava in vacanza a Messina: secondo quanto si apprende, fra tre dei quattro indagati ci sarebbero vincoli di parentela di vario grado. Portanova è arrivato al Genoa nel gennaio scorso, nell' ambito della trattativa Rovella. La famiglia Portanova vive da tempo a Siena, città dove papà Daniele ha giocato, da difensore della Robur, per tanti anni.