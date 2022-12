IL CASO SOUMAHORO SI ALLARGA – ALTRI 5 LAVORATORI DELLA COOPERATIVA KARIBU CHIEDONO GLI STIPENDI ARRETRATI. ALL’ISPETTORATO DEL LAVORO DI LATINA È STATA CONVOCATA LA SUOCERA DEL DEPUTATO CON GLI STIVALI, MARIE TERESE MUKAMITSINDO, CHE PERÒ NON SI È PRESENTATA. IL SINDACATO UILTUCS, CHE SEGUE GLI EX DIPENDENTI DELLE COOP: “ATTIVEREMO TUTTE LE PROCEDURE DEL CASO AFFINCHÉ ANCHE QUESTI LAVORATORI PERCEPISCANO I SALARI NON CORRISPOSTI…”

Liliane Murekatete con la madre, Marie Therese Mukamitsindo

(ANSA) - "Oggi presso l'Ispettorato territoriale del Lavoro di Latina abbiamo avuto una convocazione senza esito per altri 5 lavoratori ex Karibu per notevoli stipendi non pagati: i rappresentanti di Karibu e Aid non si sono presentati, inviando una missiva la quale asserisce che loro non hanno più titolarità a seguito del procedimento attivato dal Ministero delle Imprese", che aveva prospettato per Karibu la liquidazione coatta per troppi debiti e per Aid lo scioglimento per irregolarità non sanabili.

Lo rende noto il sindacato Uiltucs di Latina, che segue gli ex dipendenti delle due cooperative riferibili ai familiari del deputato Aboubakar Soumahoro. "Continua a salire il contatore degli stipendi non pagati - aggiunge il sindacato - Nella giornata di oggi i 5 lavoratori attendevano la presidente per gridare e rivendicare il salario.

ABOUBAKAR SOUMAHORO IN CATENE A VILLA PAMPHILJ NEL GIUGNO DEL 2020

Il confronto è rinviato al momento in cui verrà ufficializzato il commissario. La Uiltucs Latina, prendendo atto della mancata presenza della presidente Marie Terese Mukamitsindo (suocera di Soumahoro, ndr), attiverà tutte le procedure del caso affinchè anche questi altri lavoratori percepiscano i salari non corrisposti".

